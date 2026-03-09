BBB 2026: enquete atualizada mostra quem será o eliminado desta semana

O eliminado será revelada na edição ao vivo desta terça-feira (10).

Entre Chaiany, Babu e Milena, um será escolhido pelo público para deixar o programa (Manoella Melo/Globo)

O oitavo paredão do Big Brother Brasil (BBB 26) foi formado no ultimo domingo (8), e está sendo disputado pelo veterano Babu Santana e pelas pipocas Chaiany e Milena. O eliminado será revelada na edição ao vivo desta terça-feira (10).

Como o Paredão foi formado?

A dinâmica da semana exigiu que o Anjo, Milena, e o Monstro, Jonas, chegassem a um consenso para indicar alguém diretamente ao paredão ainda no sábado (7). Após uma discussão tensa, eles escolheram o ator Babu Santana para disputar a preferência do público.

Já a sister Milena, está na berlinda indicada pelos líderes da semana, Alberto Cowboy e Jonas.

No confessionário, a casa se dividiu, mas Jordana foi a mais votada, recebendo 6 votos. Pela regra da semana, o mais votado pela casa tinha direito a um Contragolpe, e Jordana escolheu puxar Chaiany para o paredão.

Na prova Bate e Volta, Jordana levou a melhor e escapou da berlinda.

Enquete

Segundo a enquete do UOL, mais confiável para revelar o real resultado da votação, a pernambucana Maxiane deve ser a eliminada da semana no BBB26.

Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 15h15 do horário de Brasília.

1. Babu Santana - 49,33%

2. Milena - 48,8%

3. Chaiany - 1,87%

Como votar no Gshow

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.