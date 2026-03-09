Enquete BBB: Votação atualizada aponta para eliminação de sister nesta terça-feira (10)

Babu, Milena e Chaiany são os emparedados da vez

Votação atualizada aponta para eliminação de sister nesta terça-feira (10) (Divulgação/TV Globo)

O paredão dessa semana do Big Brother Brasil 2026 está sendo disputado por um dos veteranos mais virais da história do programa, e duas pipocas da casa. Entre as sisters Milena, Chaiany e o ator global Babu Santana, alguém será escolhido pelo público para deixar o programa. A eliminação será revelada na edição ao vivo desta terça-feira (10).

Como o Paredão foi formado?

Pela dinâmica da semana, o Anjo, Milena, e o Monstro, Jonas, precisaram chegar a um consenso para indicar alguém e escolheram Babu Santana.

Já no início do programa, Milena imunizou sua aliada, Ana Paula Renault. Em seguida, os líderes Alberto Cowboy e Jonas indicaram a própria Milena direto ao paredão, justificando a escolha pelo embate constante que ela mantém com eles desde o início do jogo.

A votação da casa aconteceu no confessionário, e o principal alvo foi Jordana, que recebeu seis votos. Como a mais votada, ela teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany para a berlinda, afirmando que as duas estão em lados opostos no jogo.

Babu, Jordana e Chaiany disputaram a prova bate-volta. Em uma dinâmica de sorte, Jordana levou a melhor; acertou os números de primeira em várias etapas e se salvou do paredão.

Enquete



Segundo a enquete do UOL, mais confiável para revelar o real resultado da votação, Milena deve ser a eliminada da semana no BBB26.

Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h30 do horário de Brasília.

Milena - 52,4%

Babu Santana - 45,4%

Chaiany - 2,1%

Como votar no Gshow

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.