Britney Spears é presa por dirigir alcoolizada, diz site

Cantora Britney Spears teria sido abordada por agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia, algemada no local e conduzida sob suspeita de dirigir sob influência de álcool

Britney Spears (VALERIE MACON/AFP)

A cantora Britney Spears teria sido presa na noite de quarta-feira (4), por volta das 21h30, no Condado de Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada por veículos da imprensa americana, entre eles o site TMZ.

Segundo a publicação, a artista foi abordada por agentes da Patrulha Rodoviária da Califórnia, algemada no local e conduzida sob suspeita de dirigir sob influência de álcool. Ainda de acordo com o site, Britney foi liberada pouco tempo depois da ocorrência.

Até o momento, não houve manifestação oficial da cantora ou de seus representantes sobre o caso.