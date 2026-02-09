Evento "Cores e Letras do Carnaval" esquenta o clima do consulado brasileiro na Escócia

Fabiana Magalhães e Gil Kozicka idealizaram o projeto que tomará conta do consulado brasileiro na Escócia no dia 14 (Foto: Gabriela Antunes)

Com o objetivo de celebrar e difundir ainda mais a cultura brasileira, as pernambucanas Gil Kozicka e Fabiana Magalhães tomaram a frente do evento "Cores e Letras do Carnaval", marcado para subir a temperatura do Consulado do Brasil em Edimburgo, na Escócia. A proposta, que vai inaugurar o calendário cultural anual da instituição no próximo dia 14, abre portas para que várias dimensões da arte e da literatura tomem conta do imaginário europeu.

A tarde no consulado vai contar com uma exposição de artes plásticas que explora a iconografia carnavalesca, reunindo obras de artistas como a própria Kozicka e a paulista Anne Wiziack. Em todas as suas particularidades, os trabalhos refletem o clima da festa que está prestes a tomar conta do nosso país inteiro novamente.

"Demorei bastante tempo para me assumir como artista, mas hoje fico muito orgulhosa de dizer que tenho telas expostas em vários países. Nós fomos muito acolhidas pelo consulado e sentimos que nossa comunidade brasileira vem crescendo muito, assim como o interesse pelo Brasil", explica Gil, em entrevista ao Diario. "Essa aproximação cultural nos levou a criar o evento para enaltecer essa tradição multi-artística do nosso país, inclusive para mostrar esse mundo tão rico para nossos filhos".

Fabiana, que mora na Escócia há 20 anos e trabalha com terapias holísticas, destaca a importância de manter a conexão com suas raízes. "Temos uma ligação muito forte com o nosso país, principalmente com Pernambuco. Quando você sai do Brasil e passa tanto tempo morando fora, começa a enxergá-lo de uma forma diferente. Todas aquelas qualidades que parecem banais quando você está vivendo se tornam gigantescas", afirma. "Você passa a valorizar mais a cultura, as pessoas, os pequenos gestos e, principalmente, a atmosfera. É algo impossível de explicar".

A programação do evento inclui ainda um workshop de frevo, além de uma apresentação especial de abre-alas e porta-bandeira. Haverá também o lançamento de um livro infantil sobre o Carnaval brasileiro. "Temos observado, ao longo desses últimos anos, como a arte tem sido central para quebrar vários estereótipos que os estrangeiros têm sobre a gente. A ideia do homem brasileiro como jogador de bola e da mulher como aquela que dança samba é cada vez menos comum", acrescentam as artistas.

Gil reafirma que a variedade dos ritmos carnavalescos, do cinema e da literatura brasileira é recebida com entusiasmo e curiosidade pelos seus pares em sua nova casa e declara que não vê a hora de passar um tempo no Recife novamente. "Em um momento como este, em que a gente está no auge em todas as formas de arte, principalmente na música e no cinema, é impossível ficar humilde. Não vejo a hora de visitar minha cidade novamente. Carrego a força do meu sotaque para todo canto que vou, com orgulho", exalta a artista.

“Cores e Letras do Carnaval” promete ser apenas o começo de uma série de iniciativas que fazem da propagação da brasilidade parte indissociável da ideia de ser brasileiro. Gil e Fabiana são, neste momento, soldadas da cultura quente pernambucana no intransponível frio escocês.

