Votação que define indicados ao Oscar termina nesta sexta (16)

Com 'O Agente Secreto', 'Apocalipse nos Trópicos' e o curta 'Amarela' no páreo, Brasil tem chance de entrar em até nove categorias

(Foto: Martin Vorel/Wikimedia Commons)

Termina nesta sexta-feira (16) a votação que definirá os indicados ao Oscar 2026. A etapa, iniciada na segunda-feira (12), reúne os votos de mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica — entre atores, diretores, roteiristas e executivos — que integram a Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). A lista final de indicados será divulgada na próxima quinta-feira (22).

Nesta primeira fase, os membros da academia votam majoritariamente dentro de suas próprias áreas: atores indicam atuações, diretores votam em direção, técnicos escolhem categorias técnicas. A exceção é Melhor Filme, para a qual todos os votantes participam.

A 98ª edição do Oscar terá a cerimônia realizada em 15 de março de 2026, em Los Angeles, tradicionalmente no Dolby Theatre.

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega competitivo ao anúncio dos finalistas. O destaque é 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, que integra a a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece em Melhor Direção de Elenco.

O longa brasileiro venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional, o que ampliou sua visibilidade entre os votantes.

O país ainda marca presença com 'Apocalipse nos Trópicos', documentário de Petra Costa, pré-selecionado em Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta 'Amarela', de André Hayato Saito, na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

O documentário 'Yanuni' e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que está na produção americana 'Sonhos de Trem', também aparecem nas pré-listas técnicas.

Há ainda expectativa de que o Brasil possa alcançar até nove indicações, incluindo a possibilidade de Wagner Moura figurar entre os concorrentes a Melhor Ator por 'O Agente Secreto'.

Confira as pré-listas com presença brasileira.



Melhor Filme Internacional (15 selecionados)

O Agente Secreto (Brasil)

Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)

Foi Apenas um Acidente (França)

O Som da Queda (Alemanha)

Homebound (Índia)

O Bolo do Presidente (Iraque)

Kokuho (Japão)

Tudo Que Resta de Você (Jordânia)

Valor Sentimental (Noruega)

Palestina 36 (Palestina)

A Única Saída (Coreia do Sul)

Sirât (Espanha)

Late Shift (Suíça)

A Garota Canhota (Taiwan)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)



Melhor Direção de Elenco

O Agente Secreto

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Frankenstein

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

A Hora do Mal

Wicked: Parte 2



Melhor Documentário de Longa-Metragem

Apocalipse nos Trópicos

Yanuni

The Alabama Solution

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting Through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody Against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka



Melhor Fotografia

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Frankenstein

Marty Supreme

Valor Sentimental

Sirât

Wicked: Parte 2

O Som da Queda

Song Sung Blue – Um Sonho a Dois

Balada de um Jogador

Bugonia

Morra, Amor

F1

Nouvelle Vague

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sonhos de Trem



Melhor Curta-Metragem em Live Action

Amarela

Ado

Beyond Silence

The Boy with White Skin

Butcher’s Stain

Butterfly on a Wheel

Dad’s Not Home

Extremist

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Pantyhose

The Pearl Comb

Rock, Paper, Scissors

The Singers

Two People Exchanging Saliva



Além dessas, o Oscar mantém pré-listas em categorias como som, trilha sonora original, canção original, maquiagem e penteados e efeitos visuais.