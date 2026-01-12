Wagner Moura vence o Globo de Ouro de Melhor Ator - Drama

Com a vitória, Wagner Moura tornou-se o primeiro ator brasileiro a levar o Globo de Ouro na categoria

(Divulgação)

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator - Drama por "O Agente Secreto", tornando-se o primeiro brasileiro a vencer o troféu nesta categoria.

O longa pernambucano também se tornou o vencedor do troféu de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

"Se o trauma puder ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para os que estão seguindo seus valores nos momentos difíceis. Viva a cultura brasileira", disse o astro no seu discurso.

"O Agente Secreto" concorria ainda ao prêmio de Melhor Filme - Drama, mas quem venceu foi "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", dirigido por Chloe Zhao.