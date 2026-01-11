"Se a gente ganhar prêmio hoje, ele é de quem está em casa assistindo", diz Wagner Moura no Globo de Ouro

Indicado a Melhor Ator - Drama por "O Agente Secreto", Wagner Moura agradeceu aos fãs brasileiros pela torcida

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado, no tapete do Globo de Ouro 2026 (MICHAEL TRAN / AFP)

Wagner Moura já chegou no local da cerimônia do 83º Globo de Ouro, que começa oficialmente às 22h deste domingo (11). O ator concorre por "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Ator - Drama, enquanto o filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre a Melhor Filme - Drama (indicação inédita para um longa brasileiro) e a Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

Acompanhado de sua esposa, Sandra Delgado, Wagner pode fazer história tornando-se o primeiro ator brasileiro a vencer o troféu, consolidando ainda mais as chances de uma indicação ao Oscar 2026, cuja lista será divulgada no dia 22 de janeiro.

"Se a gente ganhar algum prêmio aqui, ele é de quem está nos assistindo em casa. Meu mais sincero agradecimento a todo mundo que tem torcido por esse filme e pelo cinema brasileiro", disse Wagner em entrevista no tapete vermelho ao G1.

A cerimônia será transmitida pela primeira vez pela Rede Globo e também pode ser assistida através da HBO Max.