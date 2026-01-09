BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro do Nordeste

Os participantes já estão confinados na Casa de Vidro do Shopping Bela Vista, em Salvador

Os quatro participantes disputam duas vagas no elenco fixo do BBB 26 (Divulgação/Gshow)

Os quatro participantes da Região Nordeste que vão disputar duas vagas no elenco fixo do BBB 26 foram anunciados ao público nesta sexta-feira (9). A pernambucana Maxiane, a alagoana Rafaella, o baiano Leandro e o potiguar Marcelo já estão confinados na Casa de Vidro do Shopping Bela Vista, em Salvador.

Conheça um pouco mais dos quatro participantes:

Maxiane

(crédito: Divulgação/Globo)

Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas cidades de Pernambuco. É professora de História e influenciadora digital. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes. Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual.

Rafaella

Rafaella (crédito: Divulgação/Gshow)

A terapeuta ocupacional Rafaella tem 29 anos, nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Conta que desde pequena é falante, ousada e cheia de energia. Atualmente, trabalha com crianças no espectro autista, atendendo a famílias que não conseguem acesso ao tratamento. Já atuou como técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica e está concluindo a faculdade de Medicina Veterinária.

Leandro

Leandro (crédito: Divulgação/Gshow)

Natural de Salvador, Leandro tem 42 anos e vive hoje em Itapuã, Bahia. É produtor cultural e arte-educador. Foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos. Enfrentou muitas dificuldades. Ainda criança, vendeu picolé, raspou cana, limpou casas e vendeu amendoim na feira para ajudar em casa.

Marcelo

Marcelo (crédito: Divulgação/Gshow)

Médico, de 31 anos, Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora hoje. Aos 17 anos, chegou a cursar Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina. Vendeu trufas, cortou cabelos, trabalhou como modelo e fez diversos bicos para se manter durante a faculdade.