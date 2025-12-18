New York Times elege 'O Agente Secreto' um dos 25 melhores filmes do ano

Lista incluiu 'O Agente Secreto' entre os títulos mais notáveis de 2025, ao lado de filmes como 'Pecadores', 'Uma Batalha Após a Outra', 'Frankenstein' e 'A Hora do Mal'

(Divulgação)

Fortalecendo cada vez mais sua campanha na temporada de prêmios, O Agente Secreto apareceu em mais uma lista de grande prestígio, dessa vez feita pelo New York Times. O veículo norte-americano elegeu o longa pernambucano, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, como um dos 25 melhores longas de 2025.



Rodado no Recife e ambientado em 1977, o filme vem crescendo cada vez mais nas apostas para diversas categorias do Oscar, figurando a pré-lista da Academia em duas categorias importantes: Melhor Filme Internacional e Melhor Produção de Elenco (Casting).

Confira a lista completa do New York Times:

Extermínio 3: A Evolução

Mala Preta

Blue Moon

Bugonia

Embaixo da Luz de Neon

Eddington

Frankenstein

Amizade Tóxica

Hamnet

Hedda

Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Foi Apenas um Acidente

Guerreiras do K-Pop

Lurker

Marty Supreme

Uma Batalha Após a Outra

A Vizinha Perfeita

O Bom Bandido

O Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores

Sirât

Sorry, Baby

Sonhos de Trem

A Hora do Mal