New York Times elege 'O Agente Secreto' um dos 25 melhores filmes do ano
Lista incluiu 'O Agente Secreto' entre os títulos mais notáveis de 2025, ao lado de filmes como 'Pecadores', 'Uma Batalha Após a Outra', 'Frankenstein' e 'A Hora do Mal'
Publicado: 18/12/2025 às 15:02
(Divulgação)
Fortalecendo cada vez mais sua campanha na temporada de prêmios, O Agente Secreto apareceu em mais uma lista de grande prestígio, dessa vez feita pelo New York Times. O veículo norte-americano elegeu o longa pernambucano, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, como um dos 25 melhores longas de 2025.
Rodado no Recife e ambientado em 1977, o filme vem crescendo cada vez mais nas apostas para diversas categorias do Oscar, figurando a pré-lista da Academia em duas categorias importantes: Melhor Filme Internacional e Melhor Produção de Elenco (Casting).
Confira a lista completa do New York Times:
Extermínio 3: A Evolução
Mala Preta
Blue Moon
Bugonia
Embaixo da Luz de Neon
Eddington
Frankenstein
Amizade Tóxica
Hamnet
Hedda
Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Foi Apenas um Acidente
Guerreiras do K-Pop
Lurker
Marty Supreme
Uma Batalha Após a Outra
A Vizinha Perfeita
O Bom Bandido
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sirât
Sorry, Baby
Sonhos de Trem
A Hora do Mal