Após caso de Isis Valverde, Marcos Pitombo revela que também é perseguido

Ator Marcos Pitombo comemorou prisão do stalker de Isis Valverde e disse que também é perseguido há mais de um ano.

Marcos Pitombo (Reprodução/Instagram)

Após a prisão do homem que perseguia a atriz Isis Valverde há mais de 20 anos, o ator Marcos Pitombo revelou passar pelo mesmo problema. Por meio dos stories do Instagram, o artista expôs diversos prints de mensagens agressivas e o vídeo de um homem que o persegue até mesmo em suas apresentações de teatro em outras cidades fora do Rio de Janeiro, onde mora.

“A pessoa segue a minha rotina, os locais onde frequento, constrange meus amigos virtualmente e pior, me persegue nos teatros onde me apresento. Me ameaça no meu local de trabalho”, disse Pitombo. De acordo com o ator, as investidas acontecem há mais de um ano e ele nunca teve nenhuma relação anterior com o stalker.

O artista ainda revelou que já fez Boletim de Ocorrência contra a pessoa em questão e o Ministério Público já aplicou medidas protetivas, porém, o stalker não mudou de comportamento. Com a resolução do caso de Isis Valverde, o Pitombo parabenizou a atuação da justiça brasileira. “Que bom que a Justiça tem se debruçado sobre esse tema de forma enérgica, impondo limites nessas pessoas que desprezam limites básicos de consentimento e bom senso”, comemorou.

Stalker de Isis Valverde

A Delegacia Antissequestro (DAS) do Rio de Janeiro prendeu, na última terça-feira (16), um homem acusado de perseguir a atriz Isis Valverde.

Cristiano Rodrigues Kellerman teria perseguido a atriz por 20 anos e em pelo menos três episódios tentou um contato direto com ela.

Desta vez, a polícia foi acionada após Kellerman insistir em encontrar com a atriz em seu condomínio no Rio. O suspeito foi levado à delegacia, no Leblon, Zona Sul da capital fluminense.

Kellerman é uma pessoa com deficiência (PCD) e foi detido em uma cadeira de rodas. Durante seu depoimento, o homem admitiu a perseguição à atriz e declarou-se "apaixonado" por ela, tentando encontra-la até em seu ambiente profissional.

Em nota, a atriz se manifestou após a ação da polícia. "Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor", escreveu.

