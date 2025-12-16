'Apocalipse nos Trópicos', de Petra Costa, aparece na pré-lista do Oscar

Documentário 'Apocalipse nos Trópicos', lançado pela Netflix, apareceu na lista de pré-indicados ao Oscar 2026

(Divulgação/Netflix)

O filme Apocalipse nos Trópicos foi um dos destaques brasileiros entre os anúncios da Academia de Artes e Ciências Cinematográfica feitos nesta terça-feira (16), conseguindo a menção na pré-lista do Oscar 2026 de Melhor Documentário de Longa-Metragem.

Dirigido por Petra Costa e lançado pela Netflix, que conseguiram a nomeação ao Oscar 2020 na mesma categoria cinco anos atrás para o filme Democracia em Vertigem.

Neste novo trabalho, a diretora investiga o crescimento da influência da religião, sobretudo dos grupos evangélicos, na política brasileiras das últimas décadas.

Outro destaque da categoria é o filme Yanuni, de Richard Ladkani, uma coprodução brasileira que retrata a história da Secretária de Direitos Indígenas, Juma Xipaia, que assumiu a luta contra a devastação ambiental e a favor das terras dos povos originários. O filme estreou no Brasil na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas ainda não tem previsão de lançamento comercial.

Os indicados ao Oscar 2026 serão revelados no dia 22 de janeiro.

Confira a pré-lista completa desta categoria:



Apocalipse nos Trópicos

The Alabama Solution

Coexistence, My Ass!

Come See Me in the Good Light

Cover-Up

Cutting through Rocks

Folktales

Holding Liat

Mr. Nobody against Putin

Mistress Dispeller

My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Seeds

2000 Meters to Andriivka

Yanuni