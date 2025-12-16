Paço do Frevo abre mostra de foto sobre maestros de frevo de orquestras de rua

A partir desta terça-feira (16), os maestros Carlos Rodrigues, Oséas Leão, Babá e Risonaldo Verçosa são tema da exposição "Maestros - Retratos da Folia", que fica em cartaz no Paço do Frevo até 8 de março de 2026.

Maestro Carlos é um dos músicos retratados na exposição. (Arthur Canavarro/Divulgação)

Quatro maestros que lideram tradicionais orquestras de frevo e fazem o ritmo ecoar pelas ruas do nosso Carnaval são celebrados em nova mostra no Paço do Frevo. A partir desta terça-feira (16), o museu recebe "Maestros - Retratos da Folia", série de retratos do fotógrafo Arthur Canavarro, que ocupa o primeiro andar com imagens artísticas de Carlos Rodrigues, Oseas Leão, Babá e Risonaldo Verçosa.



Na abertura, a exposição tem acesso gratuito. As personalidades e as histórias dos quatro retratados surgem em 16 fotografias do fotógrafo realizadas em estúdio pelo Arthur Canavarro. Cada maestro se cercou de símbolos que o representa: instrumentos, estandartes, elementos afetivos que remetem à sua trajetória musical, reforçando a relação entre intimidade e grandiosidade, evidenciando tanto o humano quanto o mítico em cada retrato.



O trabalho se ancora em dois eixos principais: a dimensão poética, que evidencia o maestro como figura de poder simbólico e espiritual, condutor não apenas da orquestra, mas do imaginário coletivo do frevo; e a dimensão documental, que reconhece o valor histórico de registrar essas personalidades ainda em plena atividade, garantindo um legado imagético para as futuras gerações.



“Maestros - Retratos da Folia” é uma narrativa expográfica que celebra o movimento da música, do corpo e da imagem. Propõe um encontro entre a fotografia e a pulsação do frevo: múltipla, vibrante e profundamente enraizada na alma da cultura pernambucana, além de uma reflexão sobre sua importância para a cultura do estado. A mostra, que tem apoio do Paço do Frevo e realização de Canavarro por meio do edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), fica em cartaz até 8 de março de 2026.



Por conta das festas de fim de ano, o museu faz breve pausa e estará de portas fechadas em 24, 25 e 31 de dezembro mais 1º de janeiro. A Lojinha do Paço segue o mesmo horário de funcionamento. Além destas datas, o Aurora Café, no térreo da casa, não funciona em 23/12. Nos demais dias, o público pode visitar a casa do Frevo no Recife de terças a sextas, das 10h às 17h; e sábados e domingos, das 11h às 18h.



SERVIÇO

Mostra "Maestros - Retrato da Folia"

Quando: de 16 de dezembro de 2025 a 8 de março de 2026.

Onde: no Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha)

Ingressos: entrada no museu de R$ 10 e R$ 5 (meia), com gratuidade às terças.