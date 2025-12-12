Olinda sedia primeira edição de Samba de Crioulo em Pernambuco

Evento acontece neste sábado (13), no Clube Atlântico, com ingressos a partir de R$ 40

(Foto: Paulo Liv)

Neste sábado (13), o Clube Atlântico, em Olinda, será palco da 1ª Edição da Roda de Samba Terreiro de Crioulo – diretamente do Rio de Janeiro, comandada pelo mestre PH Mocidade. O evento marca a chegada em Pernambuco de uma das rodas de samba mais tradicionais da cultura carioca.

Criada em 2012, no bairro de Realengo (RJ), a Roda de Samba Terreiro de Crioulo é reconhecida nacionalmente pela preservação do samba de terreiro e do partido-alto, promovendo encontros marcados por música, ancestralidade e celebração coletiva.

A edição especial em Olinda celebra o encontro entre o samba de raiz do Rio de Janeiro e as manifestações tradicionais pernambucanas, como afoxé, coco e ciranda. O evento reforça a força da ancestralidade africana, matriz que conecta essas expressões culturais em todo o país. A festa começa às 13h com feijoada carioca, acarajé pernambucano e Feira Iyá Osí, oferecendo ao público uma experiência completa de música, sabores e cultura.

I Edição da Roda de Samba Terreiro de Crioulo – Pernambuco

Quando: 13 de dezembro de 2025

Local: Clube Atlântico – Olinda/PE

Horário: A partir das 13h

Ingressos: A partir de R$ 40

Atração principal: PH Mocidade – Roda de Samba Terreiro de Criolo