Equipamentos culturais do Governo do Estado contam com programação de Natal

Museu do Estado de Pernambuco, Torre Malakoff e Casa da Cultura estão entre os equipamentos culturais geridos pelo Governo do Estado que contarão com programação especial de Natal a partir desta quarta-feira (10).

Cavalo Marinho Flor de Manjerona está entre as atrações do Pernambuco Terra Natal (Divulgação)

A chegada do Ciclo Natalino em Pernambuco vai levar ao público uma programação cultural que reúne apresentações, exposições, recitais literários, grupos da tradição, intervenções artísticas e ações educativas distribuídas por diversos equipamentos culturais do Estado. É o evento Pernambuco Terra Natal, que terá atividades gratuitas, algumas delas com a participação de Patrimônios Vivos do Estado, a partir desta quarta-feira (10) até 20 de dezembro, numa programação que se propõe a valorizar a memória, a tradição e a criação contemporânea no período natalino.

A iniciativa é realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Durante o evento, o público poderá ver de perto apresentações de grupos de pastoril, reisado, corais, ações literárias e exposições.

Os equipamentos culturais que receberão as atrações são: Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe), Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), Observatório Cultural Torre Malakoff, Casa da Cultura e Espaço Pasárgada. "Queremos que as pessoas ocupem os equipamentos da Fundarpe e se reconheçam nas tradições do ciclo natalino. Esta programação reforça o valor da memória e da cultura popular", afirma Priscilla Marques, superintendente de Equipamentos Culturais da Fundarpe.

Privilegiando manifestações da cultura popular e valorizando artistas e mestras e mestres que mantêm vivas as tradições natalinas do Estado, a programação do Pernambuco Terra Natal contará com apresentações de Patrimônios Vivos de Pernambuco, reforçando o compromisso da gestão estadual com a preservação, difusão e celebração das expressões culturais que formam a identidade pernambucana.



PROGRAMAÇÃO - Ao longo do mês, os espaços recebem recitais literários, coral, pastoril, reisado, cavalo-marinho, intervenções cênicas e exposições. No MASPE, a mostra Presépios Regionais apresenta produções em barro, madeira e fibras, destacando o artesanato tradicional.

No MEPE, grupos como Reisado do Inhanhum (Patrimônio Vivo de Pernambuco), Cavalo Marinho Flor de Manjerona e Pastoril Giselly Andrade reforçam o patrimônio imaterial do Estado, enquanto o Espaço Pasárgada conecta literatura e oralidade com ações como a Recitata Natalina e a intervenção "Um Conto de Natal".

A Casa da Cultura recebe o Coral Cemcape, e a Torre Malakoff abre espaço para grupos como Reisado Imperial e Velho Cafuné. A agenda reúne manifestações que dialogam com ancestralidade, criação contemporânea e circulação dos públicos pelos equipamentos da Fundarpe, reforçando o papel da instituição na difusão do patrimônio cultural pernambucano.



SERVIÇO:

Casa da Cultura

Cais da Detenção, s/nº, Santo Antônio – Recife

10 de dezembro

10h - Oficina "Presente com arte: estampe sua sacola sustentável", com Lúcia Menezes

15h - Coral Cemcape

Espaço Pasárgada

Rua da União, 263, Boa Vista – Recife

11 de dezembro

18h - Recitata Natalina, com Bell Puã, Carla Montanha e Luna Vitrolira

16, 17 e 18 de dezembro

16h30 às 18h - "Um Conto de Natal", com Steffanni Marion

Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)

Avenida Rui Barbosa, 960, Graças – Recife

14 de dezembro | 16h

• Reisado do Inhanhum (Patrimônio Vivo de Pernambuco)

• Cavalo Marinho Flor de Manjerona

• Pastoril Giselly Andrade

Museu de Arte Sacra de Pernambuco (MASPE)

Rua Bispo Coutinho, 726, Alto da Sé – Olinda

20 de dezembro | 16h

• Pastoril Estrela Brilhante

• Abertura da exposição Presépios Regionais

Torre Malakoff

Praça do Arsenal da Marinha, s/nº, Bairro do Recife – Recife

20 de dezembro | 19h

• Reisado Imperial

• Pastoril Profano da Véia Buchecha

• Velho Cafuné

