Equipamentos culturais do Governo do Estado contam com programação de Natal
Museu do Estado de Pernambuco, Torre Malakoff e Casa da Cultura estão entre os equipamentos culturais geridos pelo Governo do Estado que contarão com programação especial de Natal a partir desta quarta-feira (10).
Publicado: 09/12/2025 às 16:14
Cavalo Marinho Flor de Manjerona está entre as atrações do Pernambuco Terra Natal (Divulgação)
A chegada do Ciclo Natalino em Pernambuco vai levar ao público uma programação cultural que reúne apresentações, exposições, recitais literários, grupos da tradição, intervenções artísticas e ações educativas distribuídas por diversos equipamentos culturais do Estado. É o evento Pernambuco Terra Natal, que terá atividades gratuitas, algumas delas com a participação de Patrimônios Vivos do Estado, a partir desta quarta-feira (10) até 20 de dezembro, numa programação que se propõe a valorizar a memória, a tradição e a criação contemporânea no período natalino.
A iniciativa é realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe). Durante o evento, o público poderá ver de perto apresentações de grupos de pastoril, reisado, corais, ações literárias e exposições.
Os equipamentos culturais que receberão as atrações são: Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe), Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), Observatório Cultural Torre Malakoff, Casa da Cultura e Espaço Pasárgada. "Queremos que as pessoas ocupem os equipamentos da Fundarpe e se reconheçam nas tradições do ciclo natalino. Esta programação reforça o valor da memória e da cultura popular", afirma Priscilla Marques, superintendente de Equipamentos Culturais da Fundarpe.
Privilegiando manifestações da cultura popular e valorizando artistas e mestras e mestres que mantêm vivas as tradições natalinas do Estado, a programação do Pernambuco Terra Natal contará com apresentações de Patrimônios Vivos de Pernambuco, reforçando o compromisso da gestão estadual com a preservação, difusão e celebração das expressões culturais que formam a identidade pernambucana.
PROGRAMAÇÃO - Ao longo do mês, os espaços recebem recitais literários, coral, pastoril, reisado, cavalo-marinho, intervenções cênicas e exposições. No MASPE, a mostra Presépios Regionais apresenta produções em barro, madeira e fibras, destacando o artesanato tradicional.
No MEPE, grupos como Reisado do Inhanhum (Patrimônio Vivo de Pernambuco), Cavalo Marinho Flor de Manjerona e Pastoril Giselly Andrade reforçam o patrimônio imaterial do Estado, enquanto o Espaço Pasárgada conecta literatura e oralidade com ações como a Recitata Natalina e a intervenção "Um Conto de Natal".
A Casa da Cultura recebe o Coral Cemcape, e a Torre Malakoff abre espaço para grupos como Reisado Imperial e Velho Cafuné. A agenda reúne manifestações que dialogam com ancestralidade, criação contemporânea e circulação dos públicos pelos equipamentos da Fundarpe, reforçando o papel da instituição na difusão do patrimônio cultural pernambucano.
*Com informações da assessoria
SERVIÇO:
Casa da Cultura
Cais da Detenção, s/nº, Santo Antônio – Recife
10 de dezembro
10h - Oficina "Presente com arte: estampe sua sacola sustentável", com Lúcia Menezes
15h - Coral Cemcape
Espaço Pasárgada
Rua da União, 263, Boa Vista – Recife
11 de dezembro
18h - Recitata Natalina, com Bell Puã, Carla Montanha e Luna Vitrolira
16, 17 e 18 de dezembro
16h30 às 18h - "Um Conto de Natal", com Steffanni Marion
Museu do Estado de Pernambuco (MEPE)
Avenida Rui Barbosa, 960, Graças – Recife
14 de dezembro | 16h
• Reisado do Inhanhum (Patrimônio Vivo de Pernambuco)
• Cavalo Marinho Flor de Manjerona
• Pastoril Giselly Andrade
Museu de Arte Sacra de Pernambuco (MASPE)
Rua Bispo Coutinho, 726, Alto da Sé – Olinda
20 de dezembro | 16h
• Pastoril Estrela Brilhante
• Abertura da exposição Presépios Regionais
Torre Malakoff
Praça do Arsenal da Marinha, s/nº, Bairro do Recife – Recife
20 de dezembro | 19h
• Reisado Imperial
• Pastoril Profano da Véia Buchecha
• Velho Cafuné