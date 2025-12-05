Atores de ‘O Agente Secreto’ são ovacionados na CCXP25

Painel especial de 'O Agente Secreto' na CCXP25 (Antônio Gois/DP)

‘O Agente Secreto’, um dos maiores lançamentos brasileiros do ano, ganhou um painel especial na CCXP25, maior evento de cultura pop da América Latina. Durante a apresentação, que aconteceu nesta sexta-feira (5), no palco Thunder, principal espaço para grandes lançamentos, o público recebeu os atores Gabriel Leone, Alice Carvalho e Tânia Maria ao som do frevo pernambucano.

Ao ser anunciada, ‘Dona Tânia’ foi ovacionada de pé pelo público presente no palco. ”Muito feliz por vocês. Obrigada pelo carinho”, agradeceu em poucas, mas carinhosas palavras, a atriz de 78 anos natural do Rio Grande do Norte. Tânia Maria virou um ‘xodó’ nas redes sociais após o trabalho no filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, sendo até cotada para concorrer ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

‘O Agente Secreto’ também ganhou materiais exclusivos na CCXP25. Em um deles, a Perna Cabeluda, ícone do folclore pernambucano que também esteve presente no painel - com direito à cadeira -, aparece viajando pelo mundo, ‘visitando’ cartões postais como a Torre Eiffel, em Paris, e a Muralha da China.

Em outro vídeo exclusivo, o ator Wagner Moura, protagonista do longa, mandou um recado especial para os presentes e relembrou a CCXP24, que ocorreu no ano passado, quando foram reveladas as primeiras imagens do filme. Ao lado de Wagner, o diretor Kleber Mendonça Filho agradeceu aos telespectadores do filme e ao evento. O apresentador do palco, Marcelo Forlani, ressaltou que os dois estão trabalhando na campanha do Oscar para o filme.

Além disso, a produção da CCXP25 realizou uma interação com o público: distribuiu secretamente ‘tickets dourados’, que estavam embaixo de cadeiras pré-selecionadas, que rendeu brindes aos fãs. Entre eles, estavam um pôster autografado do filme, uma camisa com Dona Sebastiana, personagem interpretada por Tânia Maria, e um boneco de um tubarão devorando uma perna.

No final, ao ser pedida para dar um recado especial ao público, a atriz potiguar pegou o microfone e ‘mandou’: “quem não viu, vai ver”. O painel finalizou ao som de Banditismo por uma Questão de Classe, de Chico Science e Nação Zumbi.