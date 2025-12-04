Show da Xuxa no Allianz em 2026: veja tudo sobre data, valor e venda de ingressos

'Xuxa - O Último Voo da Nave' acontecerá em 25 de julho do próximo ano

Após período de férias, Xuxa se prepara para voltar com os trabalhos na TV. Foto: Twitter/Reprodução ()

Xuxa Meneghel, a Rainha dos Baixinhos, fará uma apresentação especial para celebrar sua carreira e marcar a despedida dos palcos. O show O Último Voo da Nave será em 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

“A magia que você viveu na infância e deixou seu mundo cheio de alegria está de volta no Último Voo da Nave! Um espetáculo emocionante e cheio de surpresas com a rainha Xuxa Meneghel", descreve o anúncio do show, que tem produção da 30e.







A venda de ingressos para o público geral abre na segunda-feira, 8, ao meio-dia, pelo site da Eventim, com parcelamento em 10x (com juros). Nas bilheterias oficiais, a venda abre às 13h. O limite é de 6 ingressos por CPF, sendo 2 deles meia entrada.

Clientes do banco Itaú terão acesso à pré-venda antecipada a partir desta quinta, 4, às 10h, até sábado, 6, com direito a 15% de desconto e parcelamento em 3x sem juros para compras realizadas com cartões de crédito do banco. Nesse caso, o limite é de 4 ingressos por CPF (sendo 2 meias).

Quanto custam os ingressos?

Os preços dos ingressos para o show da Xuxa no Allianz Parque variam entre R$ 97,50 (meia) e R$ 595 (inteira). A experiência no Pit, com área exclusiva próxima do palco e open bar, custa até R$ 1.495.