Vídeo: desabafo de Ivete Sangalo em show repercute após separação: "Eu mereço ser feliz"

Show aconteceu no dia 22 de novembro (Reprodução/Instagram)

Desde que Ivete Sangalo anunciou sua separação do nutricionista Daniel Cady, na noite desta quinta-feira, 27, os fãs da cantora passaram a buscar indícios de que a relação entre o casal, que já durava 16 anos, não ia bem.

Uma dessas associações está sendo feita com um desabafo que Ivete fez no dia 22, em show da turnê Clareou, no Rio de Janeiro. Após cantar o samba Eu Mereço Ser Feliz, a cantora parou por um instante a apresentação para fazer um discurso a seu público.

"Eu mereço ser feliz. Todos nós merecemos, né? Às vezes, a gente pega só um momento da vida da gente e acha que ali a gente vai estagnar por alguma razão… A gente está triste para c..., a gente vai estagnando ali numa situação, mas sempre, minha gente, vai haver uma saída para a gente. Sempre vai haver", começou a cantora que, nesse momento, se dirigiu também à cantora Iza, que em outubro anunciou o fim de seu casamento com o jogador Yuri Lima.

Ivete também falou sobre um "tempo de maturação" que, segundo ela, é dado por Deus justamente para que as pessoas pensem em uma solução para a vida delas.

"Nós não controlamos nada, mas a vida não anda, ela capota. A vida vai se transformando, e a gente vai aprendendo e amadurecendo. E quando a gente sai, a gente sai renascendo, a gente sai vitorioso, porque é assim que vai ser com todos nós", completou Ivete.

Ivete e Cady são pais de três filhos: Marcelo, de 15 anos, e as gêmeas, Helena e Marina, de sete anos. Em comunicado sobre a separação, o casal pediu "privacidade". "Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito", diz parte do texto.