Sambabook lança videocast 'Diz no Samba' com apresentação de Luana Carvalho

Depois de lançado em vários formatos, incluindo o show que passou por várias cidades brasileiras ao longo do ano, o Sambabook Beth Carvalho inspirou a criação de um novo capítulo na história de sucesso do projeto criado pela Musickeria, há mais de uma década, para celebrar grandes nomes do samba e da música brasileira.

Trata-se do videocast “Diz no Samba”, uma série de seis episódios apresentada e idealizada por Luana Carvalho, filha da eterna Madrinha do samba. A novidade estreia nas plataformas de streaming no dia 10 de novembro, com novas edições semanais às segundas-feiras, e um elenco estelar de personalidades ligadas à cultura brasileira, entre músicos, compositores, intérpretes e escritores. O formato videocast amplia o alcance do Sambabook para além dos álbuns digitais e dos registros audiovisuais.

Ninguém melhor do que Luana Carvalho, filha da eterna Madrinha do samba, que cresceu rodeada pela nata do samba e da MPB, para receber convidados como Zeca Pagodinho, Sombrinha, Moacyr Luz e Jorge Aragão, em conversas acolhedoras, repletas de memórias e reflexões. O elenco especialíssimo inclui ainda Teresa Cristina, Elisa Lucinda, Regina Casé, Luiz Antônio Simas, Dudu Nobre, Mosquito, Rildo Hora e Xande de Pilares. A cada episódio, personalidades relembram parcerias icônicas, passagens de suas carreiras e histórias com Beth Carvalho, com direito a canjas que incluem a própria Luana e o músico Thiago da Serrinha, que os acompanha ao cavaquinho.

No episódio de estreia, no ar dia 10 de novembro, Luana Carvalho recebe Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, que falam de parcerias icônicas e de seus encontros com Beth Carvalho, entre outros temas. Ainda no mês de novembro, Dudu Nobre e Sombrinha (17/11), a atriz Regina Casé e Xande de Pilares (24/11), participam do “Diz no Samba”. Em dezembro estreiam os três últimos episódios, estrelados por Moacyr Luz e o historiador e compositor Luiz Antônio Simas (1/12); a escritora Elisa Lucinda e Teresa Cristina (8/12), além da dupla que reúne o músico e produtor Rildo Hora ao partideiro Mosquito (15/12).

Mais do que entrevistas, o “Diz no Samba” é um espaço de troca afetiva, que propõe uma escuta viva sobre o samba como linguagem de resistência e identidade, como pontua Luana Carvalho: “Eu já tinha a ideia de fazer um programa que trouxesse o samba não só como um ritmo musical, mas como um pensamento de construção cultural, de comportamento. Falar não só de música, mas da literatura influenciada pelo samba, do poeta suburbano, do frequentador de botequins e de Beth Carvalho que é, de fato, uma grande personagem da história do samba no Brasil. Esse é o meu objetivo: ampliar o assunto e as discussões em torno dele, tendo ao meu lado o Thiago da Serrinha, que sabe muito sobre samba, trazendo a música para dentro do programa”.

No episódio de estreia, Luana Carvalho recebe Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, dois personagens fundamentais no mundo do samba, já homenageados em edições anteriores do Sambabook, com os quais ela convive desde pequena. “Todos os convidados se sentiram muito em casa, e isso tem a ver com a intimidade não só minha com eles, mas também deles com esse universo. Temos isso em comum, porque o samba está em tudo o que faço. A escola que eu estudei foi o samba que me deu, a faculdade que eu fiz também, então, eu só posso agradecer e seguir honrando esse legado. Como já diria João Gilberto, tudo é samba”, pontua Luana.