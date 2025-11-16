° / °
Viver
Show

Cantora Michele Andrade toma susto após fã pular muro para tirar foto; vídeo

Atitude da fã aconteceu após show da cantora paraibana Michele Andrade em Terezinha, no Agreste de Pernambuco

Thatiany Lucena

Publicado: 16/11/2025 às 11:43

Seguir no Google News Seguir

Michele Andrade compartilhou o momento em seu perfil do Instagram e disse que se

Michele Andrade compartilhou o momento em seu perfil do Instagram e disse que se "assustou" na hora (Foto: Reprodução/Redes sociais )

Uma fã pulou um muro, após o show da cantora paraibana Michele Andrade em Terezinha, no Agreste de Pernambuco, na noite da sexta-feira (14), para conseguir tirar foto com a cantora. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

Michele Andrade compartilhou o momento em seu perfil do Instagram e disse que se “assustou” na hora.

"Gente esse muro era extremamente alto, na hora eu me assustei porque não sabia o que estava acontecendo, mas depois eu entendi... achei ela muito porret4 HAHAHAHAHA", escreveu a cantora, no post.

No final, a fã conseguiu registrar o momento com a paraibana.

 

Confira o vídeo:


 

, Michele Andrade , Muro , Show
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X