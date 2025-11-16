Cantora Michele Andrade toma susto após fã pular muro para tirar foto; vídeo
Atitude da fã aconteceu após show da cantora paraibana Michele Andrade em Terezinha, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 16/11/2025 às 11:43
Michele Andrade compartilhou o momento em seu perfil do Instagram e disse que se "assustou" na hora (Foto: Reprodução/Redes sociais )
Uma fã pulou um muro, após o show da cantora paraibana Michele Andrade em Terezinha, no Agreste de Pernambuco, na noite da sexta-feira (14), para conseguir tirar foto com a cantora. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais.
Michele Andrade compartilhou o momento em seu perfil do Instagram e disse que se “assustou” na hora.
"Gente esse muro era extremamente alto, na hora eu me assustei porque não sabia o que estava acontecendo, mas depois eu entendi... achei ela muito porret4 HAHAHAHAHA", escreveu a cantora, no post.
No final, a fã conseguiu registrar o momento com a paraibana.
Confira o vídeo: