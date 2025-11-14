Isabelle Huppert, diva do cinema francês, vem ao Brasil para abrir festival

Atriz francesa indicada ao Oscar, vencedora do Bafta, do César e do Globo de Ouro, Isabelle Huppert chega no dia 27 ao Rio de Janeiro

(Divulgação)

Atriz francesa vencedora do Bafta, César e Globo de Ouro e indicada ao Oscar, Isabelle Huppert chega ao Rio de Janeiro no próximo dia 27 de novembro para o 16º Festival de Cinema Francês do Brasil (antigo Festival Varilux) para apresentar seu novo longa-metragem, A Mulher Mais Rica do Mundo, de Thierry Kliffa, no Cine Odeon, e participa de encontros com jornalistas e com o público.

Depois da temporada carioca, Huppert segue para Salvador, onde divulga o filme e aproveita para conhecer a região. Exibida no Festival de Cannes deste ano, a produção, distribuída no Brasil pela Synapse Distribution, é inspirada na história real da herdeira de uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, em uma trama sobre ambição, doações astronômicas e segredos familiares.

Com 163 filmes e 19 prêmios no currículo, Isabelle Huppert é reconhecida por sua capacidade de interpretar personagens complexos, ambíguos e desafiadores, sendo considerada uma atriz que “se torna autora” de seus papéis, dando uma contribuição significativa e pessoal aos personagens.

Desde sua estreia em 1971, manteve uma presença constante e relevante no cinema, trabalhando com reconhecidos diretores em filmes franceses e internacionais, como A Professora de Piano, de Michael Haneke; 8 Mulheres, de François Ozon; Mulheres Diabólicas, de Claude Chabrol; Elle, de Paul Verhoeven, entre muitos outros.