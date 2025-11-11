Galeria Tato traz mostra de arte contemporânea ao Recife

Desirée Hirtenkauf (Divulgação)

Celebrando 15 anos de atuação dedicados à arte contemporânea brasileira, a Galeria Tato (São Paulo) vem ao Recife para participar da 20ª edição da Fliporto Arte 2025, que será realizada de 13 a 16 de novembro, no Espaço Janete Costa, no Parque Dona Lindu.

Reconhecida por fomentar a profissionalização de artistas, estimular a reflexão crítica e promover o diálogo entre arte e sociedade, a Tato reforça a importância das relações que vem tecendo em Pernambuco, estado de onde provém boa parte de seu casting, ampliando sua presença e interlocução no Nordeste. No mês passado, a galeria também participou da Art.PE 2025, em Recife, consolidando sua aproximação com o circuito artístico pernambucano e suas múltiplas expressões.

"A Fliporto Arte reafirma a potência da produção artística para além do eixo Rio-São Paulo, fortalecendo a cena contemporânea nacional e projetando olhares para direções novas. A presença da Galeria TATO nesta edição da feira só faz reforçar o nosso compromisso em apoiar artistas e iniciativas que ampliam o alcance da arte brasileira e sua circulação em diferentes territórios”, explica o galerista Tato DiLascio.

Para esta edição, a Galeria Tato apresenta um recorte representativo de sua nova fase, reunindo sete artistas cujas práticas atravessam diferentes linguagens e suportes — da pintura e escultura à instalação e às técnicas gráficas. No estande da galeria, serão exibidas obras que exploram o grafismo urbano, a tridimensionalidade, o gesto artesanal, as paisagens imaginárias, o bordado e diferentes abordagens críticas e materiais.

Os artistas selecionados são Desirée Hirtenkauf, que trabalha com linha expandida em panôs e instalações costuradas; Luiz 83, que dialoga com a herança do grafite e da pichação; Lucas Quintas, com investigações lúdicas e matemáticas em desenho, escultura e instalação; Anna Guerra, que investiga o fio e o gesto manual em obras tridimensionais; Juniara Albuquerque, que ressignifica ossos em esculturas vibrantes, trazendo forte crítica social; Ana Michaelis, que pinta e constrói paisagens imaginárias, desabitadas e misteriosas.