Apaixona Recife promete grande encontro do brega neste sábado (8)
Apaixona Recife traz ao Clube Internacional, a partir das 18h, traz grandes nomes do brega ao Clube Internacional do Recife
Publicado: 07/11/2025 às 21:31
Adriana Nery (Foto: @ruamoliveiraph)
O evento Apaixona Recife promete reunir grandes nomes do brega em uma noite especial neste sábado (8), a partir das 18h, no Clube Internacional do Recife. A programação contará com shows de Tocha, Tayara Andreza, MC Tubah e outros artistas que representam a força e a popularidade do ritmo em Pernambuco.
Com uma proposta de celebrar o romantismo e a cultura recifense, o evento se consolida como um dos grandes encontros do gênero, trazendo ao público uma mistura de nostalgia, sucessos atuais e muita emoção. A expectativa é de casa cheia para prestigiar artistas que vêm arrastando multidões e conquistando o público nas redes sociais e nas rádios do Estado.
O Apaixona Recife reforça a importância do brega como expressão cultural e musical que atravessa gerações, marcando mais um grande momento da cena local.
Serviço:
Evento: Apaixona Recife
Data: Sábado, 8 de novembro
Local: Clube Internacional do Recife
Horário: A partir das 18h
Atrações: Tocha, Tayara Andreza, MC Tubah e outros artistas
Ingressos: A partir de R$50 reais.