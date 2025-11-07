Toquinho comemora seis décadas de música com show no Teatro Guararapes

Turnê celebra seis décadas de trajetória do artista com espetáculo sensorial, repleto de memórias, sucessos e homenagens à história da MPB

Um dos grandes nomes da música brasileira, Toquinho chega a Olinda nesta sexta-feira (7) para se apresentar no Teatro Guararapes, às 20h, com o espetáculo “Só Tenho Tempo Pra Ser Feliz”, turnê que celebra seus 60 anos de carreira.

O show propõe uma imersão afetiva e musical na trajetória do artista, reunindo sucessos emblemáticos, duetos marcantes, conteúdos visuais inéditos e um conceito cênico refinado. “É uma viagem no tempo”, define Toquinho. “É totalmente novo. Desfilo vários momentos que julgo importantes da minha carreira, com parcerias que foram fundamentais nessa trajetória”, comenta ele, que escreveu sua história ao lado de nomes como Chico Buarque, Tom Jobim, Jorge Ben Jor, Paulo César Pinheiro e Mutinho, entre tantos outros.



Revisitar a própria obra, para ele, é um ato de celebração. “É uma passagem no tempo, não só para quem vê, mas para quem executa. Quando montei tudo, foi uma volta a esse bom passado, que continua felizmente presente”, reflete.



Para condensar seis décadas de música em uma única apresentação, Toquinho organizou o repertório em blocos temáticos. Do universo infantil de canções como “A Casa” ao romantismo de “Regra Três”, passando pelos sambas, afro-sambas e parcerias inesquecíveis, o espetáculo emociona pela beleza, pela memória e pela atualidade das composições.



Mais que uma celebração, o título da turnê carrega uma filosofia de vida. “É a constatação do que foi feito e também do que virá. O repertório está voltado ao passado, redecorado com a experiência do presente. Então, só tem o tempo pra ser feliz: o tempo de agora e o tempo que vem”, diz o artista.



Aos quase 80 anos, Toquinho segue com a leveza e a energia de quem ainda tem muito a viver — e garante que pretende chegar aos 100. “Não vivo olhando quanto tempo tenho. Se eu fizer isso, vou cair numa tristeza. Estou vivendo hoje... e continuo a minha vida prazerosa.”