Festival de Circo do Brasil ocupa o Parque Santana neste fim de semana

César Santos leva sabor ao Festival de Circo do Brasil, a partir do meio-dia deste sábado (2)

(Divulgação)

O chef César Santos é uma das atrações do 19º Festival de Circo do Brasil, que ocupa o Parque Santana neste fim de semana. No sábado (2), a partir do meio-dia, o chef prepara sua famosa galinhada, levando à programação um toque especial de gastronomia e afeto.

O festival abre sua 19ª edição nos dias 1º e 2 de novembro, com uma grande ocupação artística no parque que reúne vivências, feira de economia criativa, música, cultura popular e muito circo, em um encontro imperdível entre arte, sabor e alegria.