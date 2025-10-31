Festival de Cinema Italiano chega à 20ª edição, com parada no Recife em novembro

(Divulgação)

Chegando este ano à sua 20ª edição, o Festival de Cinema Italiano reúne uma seleção especial que mescla 12 estreias inéditas no país e uma retrospectiva de 12 obras clássicas fundamentais, oferecendo ao público um panorama abrangente da riqueza e da diversidade do cinema da Itália.

Serão mais de 100 salas espalhadas por todo o país, entre elas as salas Derby do Cinema da Fundação e o Cinema da UFPE, que em breve divulgarão suas programações. Os filmes poderão ser vistos também pelo streaming direto do Festival (https://festivalcinemaitaliano.com/)

Na Seção Inéditos, o público terá oportunidade de ver algumas das produções mais aguardadas do cinema italiano contemporâneo. Entre os destaques, estão: L’Abbaglio (A Ilusão), de Roberto Andò, com Tony Servillo, aborda as estratégias militares atribuídas a Giuseppe Garibaldi e o contexto histórico da campanha de 1860; Hey Joe, de Claudio Giovannesi, estrelado por James Franco, sobre o reencontro dramático entre um veterano americano e o filho que nunca conheceu, além de Le Città di Pianura (A Última Rodada), de Francesco Sossai, selecionado na Mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2025.

Já a Seção Retrospectiva homenageia os grandes maestros do cinema italiano, trazendo de volta às telas obras que marcaram a história da sétima arte. Entre os destaques, estão Ladrões de Bicicletas, de Vittorio De Sica, marco do neorrealismo; Paisà, de Roberto Rossellini, que narra em episódios a libertação da Itália na Segunda Guerra e L’Amore in Città (Amor na Cidade), antologia de seis episódios, cada qual dirigido por um autor diferente, reunindo diferentes olhares sobre “amor, desejo, vida urbana” no pós-guerra.