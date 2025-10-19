Sam Rivers, cofundador da banda Limp Bizkit, morre aos 48 anos

Morreu no sábado, 18, o baixista Sam Rivers, aos 48 anos, um dos fundadores da banda Limp Bizkit

O baixista Sam Rivers era um dos fundadores da banda Limp Bizkit (Reprodução/@limpbizkit)

Morreu, no sábado (18), o baixista Sam Rivers, aos 48 anos. Ele foi um dos fundadores da banda Limp Bizkit. A causa da morte não foi relevada.

A informação foi confirmada nas redes sociais do Limp Bizkit.

No post em homenagem ao baixista, os integrantes da banda destacaram que Rivers era "um ser humano único" e "uma verdadeira lenda das lendas".

"Desde a primeira nota que tocamos juntos, Sam trouxe uma luz e um ritmo que nunca poderiam ser substituídos. Seu talento era natural, sua presença inesquecível, seu coração enorme", escreveram os integrantes da banda.

Sam Rivers já havia se afastado do Limp Bizkit e enfrentava problemas hepáticos.

Em agosto, o Limp Bizkit anunciou um show único em São Paulo. A apresentação tem data marcada para 20 de dezembro, no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras.