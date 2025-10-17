Na série 'Cenas de um Crime', a busca por um assassino revela mazelas antigas do país

Débora Nascimento e Fabrício Boliveira interpretam ex-casal de detetives que precisa se unir para descobrir a verdade sobre o crime (Foto: Théo Doré)

A vontade de construir um mistério tradicional, cheio de suspeitos e ambientado em um único cenário, mas delineado por diferentes camadas da sociedade brasileira, é o ponto de partida da série Cenas de um Crime. Com oito episódios, dois disponibilizados a cada semana na HBO Max, a obra é um thriller policial que começa clássico: um assassinato brutal de um homem em estado terminal ocorre em um luxuoso condomínio. Em princípio, oito pessoas compõem a galeria de suspeitos — e, com as estradas bloqueadas por conta de deslizamentos de terra, todos ficam isolados no local.

Mas quem protagoniza de verdade essa história é a dupla de policiais André (vivido por Fabrício Boliveira) e Bárbara (Débora Nascimento). O casal recém-separado e cheio de questões pessoais para resolver é encarregado de interrogar os presentes na casa. A dinâmica tensa entre aqueles personagens, no meio daquele clima de chuva torrencial, vai gradualmente expondo segredos e relações que estavam encobertas por uma teia de mentiras.

Criada pelo premiado roteirista Rafael Spínola (da série Impuros), com direção geral de Izabel Jaguaribe (uma das diretoras de Bom Dia, Verônica) e direção de Giovanna Machline, Cenas de um Crime ambienta a plateia no clima de suspense dramático através de planos longos e contínuos que reforçam a urgência da situação.

Em entrevista exclusiva ao Viver, o ator Fabrício Boliveira destaca a forma como o olhar dos personagens conduz a atmosfera da série. “É muito rico a gente conseguir transmitir tudo através dos gestos, sem precisar que as informações sejam necessariamente contadas. O público vai ser colocado no meio daquele mistério e vai absorvendo as coisas através da interação dos protagonistas”, comenta, salientando ainda a força temática de Cenas de um Crime. “É muito importante a gente fazer algo que vá entreter o público e que, através de um gênero consagrado como esse, conseguir gerar provocações e debates políticos”.

Débora Nascimento reitera que a abordagem da série vai além do crime. "A gente investiga comportamentos, privilégios, as estratégias de quem tem poder. O roteiro expõe de forma crua como o poder opera, como essas pessoas negociam, manipulam, se blindam", conta a atriz. "É um retrato incômodo, mas necessário, de como a justiça e a impunidade convivem no nosso país".

Izabel Jaguaribe destaca como aquela mansão é quase um personagem extra da história. “Como todo mundo está confinado naquele cenário, o espectador também acaba sendo jogado ali dentro de uma maneira muito imersiva”, observa. “O mistério à lá Agatha Christie é apenas a primeira camada. As outras envolvem tanto a relação mal resolvida desses dois detetives quanto questões históricas e sociais mais profundas do Brasil, desde a ditadura militar até a milícia nos dias de hoje”.

A diretora comenta ainda a importância dos jogos de câmera para intensificar a curiosidade em relação à narrativa. “Eu sou fã de plano-sequência. Procuramos fazer o máximo de takes longos e, às vezes, também alguns closes bastante expressivos para flagrar naqueles interrogatório os momentos de fragilidade ou fraqueza”, explica. “Ainda não cheguei no nível da série Adolescência, mas se Deus quiser um dia eu chego!”, projeta Izabel.