Minas Gerais mostra força do turismo em expedição pelo Mar de Minas

Lago de Furnas: o mar que Minas Gerais esconde do Brasil (Acervo Secult/Codemge (Lina Mintz))

Cerca de 30 jornalistas de várias regiões do Brasil participaram de uma expedição pelos destinos do Mar de Minas e da Serra da Canastra, destacando Minas Gerais como referência nacional em turismo. Organizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a ação integrou paisagens, cultura e gastronomia. O Giro Blog foi um dos veículos convidados e acompanhou toda a programação.

O ponto de partida aconteceu no Mercado Central, considerado um dos pontos turísticos mais visitados do estado, recebendo mais de 1 milhão de visitantes por mês. A recepção ficou por conta da secretária de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, que ressaltou a importância da iniciativa. Segundo ela, investir amplia a visibilidade de atrações que refletem a diversidade do estado e fortalece o turismo de experiência, impulsionando o desenvolvimento regional e a economia local, explicou.

Durante o roteiro, os comunicadores tiveram a oportunidade de experimentar a grande novidade do turismo em Minas Gerais: o Cruzeiro Mar de Minas, uma travessia inédita de quatro horas pelo Lago de Furnas, de Fama a Capitólio. Com capacidade para 25 passageiros por embarcação, o passeio permite explorar as 1.440 quilômetros de águas, ilhas e praias do lago, mostrando que Minas também tem seu próprio “mar”. O roteiro terá opções de 2, 3 e 5 dias, integrando lazer, cultura e gastronomia, e oferece vistas impressionantes das represas e dos cânions. A iniciativa, articulada pelas Secretarias de Cultura e Turismo das cidades envolvidas em parceria com o governo estadual, agora faz parte do Circuito Lago de Furnas, fortalecendo o turismo náutico da região.

O grupo também visitou Cássia, conhecida como a ‘Terra dos Impossíveis’, onde conferiu o maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia. Com capacidade para mais de 7 mil pessoas e mais de 1.000 bancos, a visita foi conduzida pelo padre Dione Piza, da Diocese de Guaxupé. O complexo ocupa 180 mil metros quadrados e conta com praça de alimentação, heliponto, estacionamento para 200 ônibus e até mil carros, reforçando sua estrutura como um dos principais destinos de turismo religioso do país.

No entorno do templo, a Cerâmica e Floricultura Santa Rita de Cássia, comandada por José Vieira, chamou atenção. Há 34 anos, a empresa familiar preserva a tradição na produção de vasos, filtros, fontes, plantas e artesanatos. Hoje, eles realizam entregas para mais de 70 cidades e aproxima os visitantes de fé, cultura e criatividade local.

Em seguida, a visita seguiu para Claraval, a 56 quilômetros de Cássia, para explorar o Mosteiro Cisterciense de Nossa Senhora do Divino Espírito Santo, fundado nos anos 1950. O padre Mateus Muniz Silva Rezende, vice-reitor, recebeu os jornalistas e mostrou todos os espaços, desde o salão de reuniões até os dormitórios dos monges.

O município de Pimenta também esteve na rota. Tradicionalmente ligado à agropecuária, o município tem se destacado cada vez mais pelo turismo, especialmente devido à proximidade com o Lago de Furnas. Um novo atrativo, o Cristo Acolhedor, foi inaugurado na Orla da Lagoa com apoio da prefeitura, do governo estadual e da comunidade local, reforçando o turismo religioso e contribuindo para a economia da cidade. Segundo o secretário Paulo Esteves, projetos desse tipo desempenham papel essencial no desenvolvimento do município, na promoção da cultura local e na atração de turistas de diversas regiões do país.

O roteiro também passou por Santo Hilário, distrito de Pimenta, onde o grupo navegou novamente pelo Lago de Furnas a bordo da Chalana Costa Marine, conduzida por Gisele e Fábio, que realizam esse trajeto há mais de 8 anos. Durante o percurso, os participantes puderam apreciar as paisagens e mergulhar nas águas cristalinas do lago. Com pouco mais de 100 habitantes, Santo Hilário combina o charme do interior com cachoeiras e cenários paradisíacos proporcionados pelo Rio Grande e pelo lago.

A expedição reforça a estratégia do governo estadual de promover o turismo do interior de Minas, valorizando paisagens, cultura e experiências locais, e atraindo visitantes de todo o país.