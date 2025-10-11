Lançamento de livros coletivos integra Bienalzinha, voltada para primeira infância

(Divulgação)

A XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco recebe, neste sábado, o lançamento de livros coletivos abordando a preservação ambiental e a relação com a natureza. Representando o arquipélago de Fernando de Noronha, que possui um ecossistema que reflete a valiosíssima importância do tema, a escritora de Noronha Sua História e Sua Natureza, Grazielle Rodrigues, integra a programação.

A atividade acontece das 17h30 às 18h30 e faz parte da programação da Bienalzinha (primeira infância). Para Grazielle, o evento abre oportunidade para mostrar a importância da preservação, mas também a bagagem cultural da ilha. Noronha Sua História e Sua Natureza, que foi lançado no arquipélago no último mês de maio, apresenta o surgimento histórico da ilha e a sua biodiversidade.

Segundo a autora, levar o livro à Bienal é uma forma de divulgar a riqueza cultural e histórica de Fernando de Noronha. “A natureza da ilha já é muito bem divulgada. As pessoas têm consciência do quanto Noronha é bonita, mas não têm noção de toda a bagagem cultural que permeia Fernando de Noronha”, afirma.

Embora pensado para o público infantil, o livro também é valioso para leitores em geral, já que aborda de forma acessível os aspectos pouco conhecidos da história e da cultura da ilha, conectados diretamente à história do Brasil.

Grazielle também é a primeira escritora de Fernando de Noronha a participar de uma Bienal destacando a história da ilha. “Isso é impagável e agrega um valor muito grande a todo esse legado e à caminhada que temos com a questão histórica e cultural”, finaliza.