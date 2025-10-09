Em 'Perrengue Fashion', mundos opostos de mãe e filho colidem

(Foto: Kelly Fuzaro)

Crescer no mundo da moda como influenciadora virou o objetivo de vida de Paula Pratta (personagem de Ingrid Guimarães), mas parece que nada faz esse sonho engrenar de verdade. Quando ela menos espera, surge a oportunidade de estrelar uma campanha publicitária de Dia das Mães. O plano é que seu filho, Cadu (Filipe Bragança), participe, mas o rapaz, que estava estudando fora do país, desiste de voltar para São Paulo e viaja para uma comunidade sustentável na Floresta Amazônica.

Esse é o mote de Perrengue Fashion , já em cartaz no Recife, dirigido pela pernambucana Flávia Lacerda (que comandou O Auto da Compadecida 2 com Guel Arraes) e escrito pela própria Ingrid Guimarães, em parceria com Marcelo Saback, Celio Porto e Edu Araújo. Apesar do humor espalhafatoso, a trama leva a protagonista ao longo de uma jornada que se revela também surpreendentemente honesta em suas emoções. Essa é, na prática, uma história clássica de mãe e filho separados por mundos totalmente diferentes tentando encontrar um lugar comum.

O longa conta ainda com participação do comediante e influenciador Rafa Chalub, que interpreta Taylor, assistente e amigo da personagem principal. Filipe Bragança, ao lado dos bons trabalhos de Késia Estácio e Michel Noher, oferece um contraponto de sobriedade bastante convincente, responsável por balancear a vocação cômica do projeto com o seu apelo emocional. O veterano Jonas Bloch (pai de Débora Bloch), tem uma divertida ponta como pai de Paula Pratta.

Sem tanto esforço, Perrengue Fashion usa a fórmula da comedia de costumes para incorporar à trama um evidente comentário sobre a desconexão entre pessoas cronicamente online e as prioridades do mundo real. O roteiro não abraça totalmente esses temas e, no fim, celebra o universo digital sem medo de ser feliz, mas encontra uma forma sincera de, no trajeto, fazer um mea culpa para a protagonista sem demonizá-la.

Em entrevista exclusiva ao Viver, Filipe Bragança revela que a possibilidade de diálogo entre universos aparentemente opostos lhe chamou atenção no projeto desde o começo "A minha preocupação principal era que o Cadu não fosse um cara chato, o que poderia acontecer a partir desse roteiro tão bonito e engraçado ao mesmo tempo. Não queria que ele virasse um personagem panfletário, que se opõe a tudo o tempo todo", conta o ator. "É um filme que demonstra como a conversa é essencial para que a gente se entenda".

Michel Noher interpreta Lorenzo, o líder da ecovila em que a história se desenvolve. Na entrevista, ele frisa que Perrengue Fashion é uma ode ao acolhimento das diferenças. "O meu personagem é um idealista, um cara que quer mudar o mundo. Mas ele entende também que mudanças só são possíveis a partir do momento em que há a tentativa de entendermos um ao outro. Por isso que ele acolhe a protagonista mesmo quando ela é hostil àquele lugar", defende o ator.

Esteticamente convencional, mas com um cuidado na ambientação, o filme é uma aventura floresta adentro em que a risada convida a uma oportuna e descompromissada reflexão.