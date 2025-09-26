Espetáculo celebra os 76 anos de Zé Ramalho com apresentação no Teatro Luiz Mendonça

Estreia será em 3 de outubro, dia do aniversário do paraibano, com acesso livre ao público. Temporada segue em cartaz dias 4 e 5, com ingressos a partir de R$ 25

Espetáculo reverencia Zé Ramalho em três sessões no Recife (Foto: Priscila Prade)

O musical “O Admirável Sertão de Zé Ramalho”, idealizado e produzido artisticamente por Eduardo Barata, retorna ao Recife em clima de celebração, festa e reverência, com três apresentações no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, dias 3, 4 e 5 de outubro. A estreia, marcada para o dia do aniversário de 76 anos do artista, oferecerá entrada gratuita. “É a nossa forma de festejar o Zé junto ao público em seu Nordeste tão enraizado e cantado na sua música, no dia em que ele completa mais um ano de vida”, afirma Barata. Para as sessões de 4 e 5 de outubro, os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 25, na plataforma Inti.

Recife marcará a estreia desta nova turnê da montagem, que seguirá também para Petrópolis, Porto Alegre, Niterói, Brasília, Macaé e Rio de Janeiro. “A escolha de iniciarmos pelo Recife tem uma razão: a cidade é o epicentro dos ritmos, das festas, das artes e da cultura brasileira, um território da universalidade artística", pontua Barata. A dramaturgia é de Pedro Kosovski e a direção de Marco André Nunes.

“O Admirável Sertão de Zé Ramalho”, já aplaudido por mais de 15 mil pessoas em 10 cidades brasileiras, presta um tributo grandioso ao cantor e compositor paraibano em um formato original e inédito. Com mais de 40 anos dedicados à composição, poesia e música, o artista terá sua extensa obra cantada e contada a partir de cinco representações de 'Zés', que aparecem nos números musicais. Formado por Duda Barata, Eli Ferreira (que faz nesta temporada recifense sua estreia), Cesar Werneck, Marcello Melo, Muato, Nizaj e Tiago Herz, além dos músicos Verônica Sanfoneira, destaque na cena musical pernambucana, e do recifense Rostan Junior –, o elenco diverso permite múltiplos pontos de vista, contando muitas histórias dentro de uma só.

A dramaturgia se organiza em cinco módulos: “Brejo da Cruz”, que apresenta as origens de Zé Ramalho; “Campina Grande”, sobre o despertar do interesse pela música; “João Pessoa”, retratando o início das composições; “Rio de Janeiro”, que mostra a luta por espaço e sobrevivência na cena artística; e “Popstar”, celebrando o sucesso nacional com clássicos como "Admirável Gado Novo".

“As próprias músicas revelam momentos da vida desse grande artista. Tudo é muito carregado de simbolismo e metáforas. Montei uma estrutura com textos que não brigassem com as letras, permitindo que o público mergulhe nas imagens que as canções evocam”, explica o autor, Pedro Kosovski. Já o diretor Marco André Nunes complementa: “No espetáculo, colocamos em cena recortes da trajetória de Zé, desde a infância até ele se tornar conhecido nacionalmente. Tanto quem conhece quanto quem não conhece sua obra poderá se emocionar com as experiências que suas músicas traduzem”.



SERVIÇO

"O Admirável Sertão de Zé Ramalho"

Dia 3 de outubro (sexta-feira), às 20h

Dia 4 de outubro (sábado), às 19h

Dia 5 de outubro (domingo), às 18h

Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife

