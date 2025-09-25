Cepe Editora é anunciada na semifinal da 67ª edição do Prêmio Jabuti

O livro 'Dagunda', de Carlos Gomes Oliveira, a fotobiografia 'Naná: do Recife para o Mundo', organizada por Augusto Lins Soares, e 'Maracujá Interrompida', de Luis Osete, representam a Cepe na premiação

(Foto: Leopoldo Conrado Nunes)

O anúncio dos dez finalistas de cada uma das 23 categorias do Jabuti foi feito nesta quinta-feira (25) pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). A Cepe Editora é semifinalista em três categorias da 67ª edição do Prêmio Jabuti. O livro Dagunda, de Carlos Gomes Oliveira, está entre os dez selecionados na categoria Juvenil. Fotobiografia Naná: do Recife para o Mundo, organizada por Augusto Lins Soares, concorre na categoria Artes, e Maracujá Interrompida, de Luis Osete, disputa a categoria Escritor estreante (Poesia).

Último livro de Carlos Gomes Oliveira, que faleceu vítima de um câncer em julho passado, Dagunda marcou a estreia do poeta, músico, editor e pesquisador na ficção infanto-juvenil. A obra brinca com os possíveis significados contidos na palavra que dá título ao livro. A enigmática expressão, que estampava a parede da casa de amigos do autor, ganha sentidos diversos ao longo das 64 páginas, podendo ser um lugar, pessoa ou um animal.

Fotobiografia Naná: do Recife para o Mundo é resultado de uma pesquisa realizada pelo designer e jornalista Augusto Lins Soares entre os anos de 2023 e 2024. Com 240 páginas, o livro traça a trajetória de vida e artística do multi-instrumentista pernambucano a partir de depoimentos e mais de duzentas fotografias.

Já Maracujá Interrompida, obra grande vencedora do 8º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundarpe e Cepe, marca a estreia de Luis Osete na literatura. Um único e longo poema compõe o livro em que o luto da figura materna é elaborado pelo autor.

Os cinco finalistas de cada categoria serão anunciados pela CBL no dia sete de outubro. Os vencedores serão revelados no dia 27, em cerimônia que acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O Prêmio Jabuti 2025 teve um total de 4.530 obras inscritas.

