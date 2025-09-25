° / °
Recife Marina terá quintas embaladas pelo DJ Sardinha

Ohra Sushi, do complexo Recife Marina, se prepara para comemorar seu primeiro aniversário

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/09/2025 às 17:17

O Ohra Sushi do complexo Recife Marina se prepara para comemorar seu primeiro aniversário no próximo mês e já vai ser ampliado. Com cardápio assinado pelo chef Vinícius Tetsuo, o restaurante vai aumentar sua capacidade para mais 80 pessoas.

E tem mais: as noites de quinta-feira no Ohra Sushi agora são embaladas pelo DJ Sardinha e uma playlist agradável, que harmoniza bem com as conversas das mesas. Ainda no planejamento da casa alguns festivais especiais e abertura para almoço, em breve.

