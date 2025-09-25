Pernambucano Ítalo Martins estará na nova novela das 18h da TV Globo
Ator Ítalo Martins foi confirmado no elenco de 'A Nobreza do Amor' (título provisório), prevista para estrear em março de 2026
Publicado: 25/09/2025 às 15:46
(Foto: Marina Torres)
O ator pernambucano Ítalo Martins foi confirmado no elenco de A Nobreza do Amor (título provisório), próxima novela das 18h da TV Globo. A trama estreia em março de 2026, mas ainda não foi divulgado qual personagem o artista interpretará na produção.
Natural de Caruaru, Ítalo já soma trabalhos de destaque na televisão, cinema e streaming. Ele integrou o elenco das novelas Guerreiros do Sol (2025) e Terra e Paixão (2023), participou da série Cidade Invisível e atuou em filmes como O Agente Secreto (2025), de Kleber Mendonça Filho, e Homem com H (2024), sobre a vida de Ney Matogrosso. Recentemente, concluiu as filmagens de A Margem do Rio, dirigido por Enock Carvalho e Matheus Farias.
O novo folhetim promete inovar ao trazer para a faixa das seis uma narrativa centrada em uma família real africana. Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a história mescla melodrama, crítica social e elementos de fábula. Dividida em duas fases, começa em um reino fictício localizado no continente africano e, posteriormente, avança para os anos 1920 em uma cidade fictícia no interior de Pernambuco.
O ator Lázaro Ramos terá um papel de destaque como o grande vilão da trama. Ele interpretará Jendal, o primeiro-ministro do reino de Batanga, que articula um golpe de Estado para assumir o trono e se tornar rei.