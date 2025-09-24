Terreirada em Cena promove oficina de stop-motion para crianças em Paulista

(Foto: Paloma Lima)

Idealizado pela fotógrafa e realizadora audiovisual Uenni, a quinta edição do ciclo formativo de cinema Terreirada em Cena ocorre em Paulista nos dias 27 e 28 de setembro, no Terreiro Axé Talabi, em Paratibe, Paulista (PE).

Pela primeira vez, o projeto chega ao universo infantil, com uma oficina gratuita de animação stop-motion voltada para crianças de 6 a 15 anos. A iniciativa conta com o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Prefeitura de Paulista.

A oficina integra a celebração de 'Um Dia para Ibeji', data dedicada às crianças nos terreiros de matriz afro-indígena, em que a infância é entendida como símbolo de continuidade da vida e perpetuação da tradição. São oferecidas 20 vagas, com prioridade para participantes de comunidades de terreiro, mas também abertas a outros interessados. As inscrições serão presenciais no dia 27, a partir das 8h.

Durante os dois dias, as crianças terão a oportunidade de vivenciar todas as etapas da produção audiovisual, desde a concepção da ideia até a criação de personagens, captação de sons, animação e edição, culminando em um curta-metragem coletivo.

A oficina incentiva a apropriação do audiovisual por pessoas de terreiro, desmistificando seus processos e promovendo obras que dialoguem com cinema, história e memória, valorizando a riqueza da cultura e das tradições afro-indígenas.

Segundo Uenni, a prática busca valorizar o protagonismo de cada participante, fortalecendo tanto a narrativa individual quanto coletiva. “Por meio da linguagem lúdica e criativa do stop-motion, os ensinamentos e histórias transmitidos pelos mais velhos ganham forma em imagens, sons e movimentos, preservando a força da oralidade, da partilha e do criar em coletivo", explica. "Nesse processo, cada criança exercita a imaginação e a escuta, entendendo que o audiovisual pode ser um espaço de preservação da memória e invenção, onde o brincar e aprender se encontram".

Desde sua criação, o Terreirada em Cena já realizou quatro ciclos formativos em terreiros da Região Metropolitana do Recife, resultando em duas produções documentais, um doc-ficção e uma animação em stop-motion. O projeto utiliza o celular como principal ferramenta de filmagem, tornando o processo acessível e descentralizado. Os curtas produzidos compõem um acervo audiovisual dedicado à documentação e preservação das tradições e religiosidades afro-indígenas de Pernambuco, com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e legendas.

O Terreiro Axé Talabi, que sediará a oficina, tem importância especial na trajetória de Uenni. Foi nele que ela criou a série “Canjerê dos Pretos Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”, trabalho que conquistou o 1º lugar no Prêmio Mário de Andrade de Fotografias Etnográficas 2024, levando suas imagens e a riqueza das tradições do terreiro ao reconhecimento nacional.

No mesmo dia do início da oficina, 27 de setembro, Uenni estará no Rio de Janeiro, a convite do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan), para a abertura da exposição nacional dos trabalhos premiados. A programação inclui visita conversada e mesa sobre fotografia etnográfica, na qual ela discutirá a imagem como ferramenta de representação e preservação das memórias e tradições afro-indígenas.