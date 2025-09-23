Morre Claudia Cardinale, um dos maiores nomes do cinema mundial, aos 87
Musa do cinema italiano, Claudia Cardinale ficou conhecida por alguns dos maiores clássicos, como 'Oito e Meio', 'O Leopardo' e 'Era uma Vez no Oeste'
Publicado: 23/09/2025 às 20:08
(Reprodução/Redes sociais)
O cinema mundial perdeu nesta terça (23) um de seus maiores nomes. Atriz ítalo-tunisiana que marcou incontáveis obras com seu rosto e olhos marcantes, Claudia Cardinale faleceu aos 87 anos em Nemours, próximo de Paris. A causa da morte não foi divulgada pela família.
Eleita a “Moça Italiana Mais Bonita da Tunísia" em 1957, ela seguiu viagem para a Itália e, assim, começou uma das mais longevas carreiras da sétima arte, trabalhando em clássicos como Oito e Meio, O Leopardo e Era uma Vez no Oeste.