Morre Claudia Cardinale, um dos maiores nomes do cinema mundial, aos 87

Musa do cinema italiano, Claudia Cardinale ficou conhecida por alguns dos maiores clássicos, como 'Oito e Meio', 'O Leopardo' e 'Era uma Vez no Oeste'

Publicado: 23/09/2025 às 20:08

(Reprodução/Redes sociais)

O cinema mundial perdeu nesta terça (23) um de seus maiores nomes. Atriz ítalo-tunisiana que marcou incontáveis obras com seu rosto e olhos marcantes, Claudia Cardinale faleceu aos 87 anos em Nemours, próximo de Paris. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Eleita a “Moça Italiana Mais Bonita da Tunísia" em 1957, ela seguiu viagem para a Itália e, assim, começou uma das mais longevas carreiras da sétima arte, trabalhando em clássicos como Oito e Meio, O Leopardo e Era uma Vez no Oeste.

