Focus Cia de Dança apresenta espetáculos inéditos no Recife

(Foto: Cristina Granato)

Recife abre as cortinas para a leveza, poesia e precisão de movimentos da Focus Cia de Dança, um dos expoentes da dança contemporânea no Brasil. O grupo apresenta três espetáculos de seu repertório, inéditos no Recife e com entrada franca, iniciando a etapa Nordeste da Circulação Petrobras Focus 25 Anos. A atração fecha o 18º Festival Internacional Cena CumpliCidades, que, por todo o mês de setembro, levou artistas e grupos de dança, teatro e música aos palcos pernambucanos.

As peças escolhidas para a turnê, aplaudida por mais de 50 mil pessoas este ano, complementam-se. Trupe, já apresentada na Espanha e no Canadá, abre a série, com sessões nesta quarta no Centro de Artes da UFPE, às 19h, e domingo, às 11h30, no Parque da Jaqueira. É uma intervenção urbana, um cortejo que evoca o artista em sua eterna travessia até onde o povo está.

“Chegamos às bodas de prata e parece que foi ontem. Ao mesmo tempo, olhando para trás, percebo tanta dança que produzimos, tanta arte que levamos a tantos lugares do Brasil e do mundo. A dança precisa de energia, fôlego e resistência. E é isso que eu espero ter sempre para continuarmos essa história”, celebra o diretor artístico Alex Neoral.

O Teatro Luiz Mendonça é o palco das duas outras montagens, sempre às 20h. Na sexta, De Bach a Nirvana reúne dez bailarinos que dançam interagindo com a arquitetura do palco e com o quinteto de cordas que se apresenta ao vivo, em um encontro da música barroca de Johann Sebastian Bach com o rock do Nirvana.

No sábado, Carlota – Focus Dança Piazzolla homenageia as mestras de Neoral, especialmente a saudosa coreógrafa brasileira Carlota Portella. Trata-se de um vigoroso e poético tributo à melancolia e à rigidez do tango através da dança contemporânea.

“Estamos em um momento de olhar para nosso repertório, mas, sobretudo, dar passos rumo a novas perspectivas. É uma honra poder fazer tudo isso para estar no lugar que conquistamos dentro da dança contemporânea brasileira”, festeja Tati Garcias, gestora da Focus Cia de Dança. Que venham mais 25 anos.