Despedida de Anne-Marie, filha da modelo Schynaider Moura, reúne familiares e famosos em São Paulo
Aos 16 anos, Anne-Marie Garnero faleceu no último domingo (21), vítima de uma parada cardíaca
Publicado: 23/09/2025 às 13:54
Schynaider Moura e Anne-Marie (Reprodução)
Acontece, nesta terça-feira (23), a despedida da adolescente Anne-Marie Garnero, filha da modelo Schynaider Moura e do empresário Mário Bernardo Garnero. Aos 16 anos, a jovem faleceu no último domingo (21), vítima de uma parada cardíaca.
Desde 2022, Anne-Marie lutava contra cardiomiopatia dilatada, condição em que o tamanho do músculo cardíaco é aumentado e a capacidade de contração comprometida. Ela foi submetida a um transplante de coração aos 13 anos.
No velório da adolescente, realizado no Cemitério Parque Morumby, na Zona Sul de São Paulo, estiveram presentes nomes como o ator Bruno De Luca, o apresentador Luciano Huck, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e a modelo Isabella Fiorentino.
João Silva, ex-namorado de Schynaider, também prestou suas homenagens. Em 2023, o apresentador Faustão, pai do rapaz, citou Anne-Marie como uma inspiração em seu próprio transplante e referência de superação.