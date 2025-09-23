Despedida de Anne-Marie, filha da modelo Schynaider Moura, reúne familiares e famosos em São Paulo

Aos 16 anos, Anne-Marie Garnero faleceu no último domingo (21), vítima de uma parada cardíaca

Schynaider Moura e Anne-Marie (Reprodução)

Acontece, nesta terça-feira (23), a despedida da adolescente Anne-Marie Garnero, filha da modelo Schynaider Moura e do empresário Mário Bernardo Garnero. Aos 16 anos, a jovem faleceu no último domingo (21), vítima de uma parada cardíaca.

Desde 2022, Anne-Marie lutava contra cardiomiopatia dilatada, condição em que o tamanho do músculo cardíaco é aumentado e a capacidade de contração comprometida. Ela foi submetida a um transplante de coração aos 13 anos.

No velório da adolescente, realizado no Cemitério Parque Morumby, na Zona Sul de São Paulo, estiveram presentes nomes como o ator Bruno De Luca, o apresentador Luciano Huck, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno e a modelo Isabella Fiorentino.

João Silva, ex-namorado de Schynaider, também prestou suas homenagens. Em 2023, o apresentador Faustão, pai do rapaz, citou Anne-Marie como uma inspiração em seu próprio transplante e referência de superação.