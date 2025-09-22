Recifest 2025 inicia exibições nesta segunda (22)
Recifest — Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero exibe os longas 'Salomé' e 'As Filhas da Noite' e apresenta 26 curtas-metragens em sessões competitivas
Publicado: 22/09/2025 às 06:00
Sharlene Esse no curta pernambucano 'A Volta' (Foto: Anny Stone)
O Recifest – Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero chega à sua 11ª edição e inicia suas exibições nesta segunda-feira (22), no Cineteatro do Parque, onde segue até o dia 24. A programação continua no Cinema São Luiz, nos dias 26 e 27. No total, serão exibidos 26 curtas-metragens selecionados para as mostras competitivas, avaliados pelos júris Oficial e Popular.
O festival é realizado pela Olinda Produções e pela Casa de Cinema de Olinda, com incentivo do Governo de Pernambuco através do Funcultura. Todas as sessões são gratuitas, com ingressos disponíveis na bilheteria até uma hora antes.
Além das mostras competitivas, o Recifest 2025 apresenta a Mostra Internacional 1, com a sessão El Valor de Ser, no dia 23, às 19h, no Cineteatro do Parque. A programação reúne curtas LGBTQIA+ espanhóis que exploram amores, silêncios e identidades, com curadoria de Alexander Mello. A mostra conta com apoio da Embaixada da Espanha no Brasil e do Instituto Cervantes Recife. Terá ainda outra Mostra Internacional com filmes de vários países e a Mostra Diva - Diversidade em animação.
Outra atração é a exibição dos longas brasileiros As Filhas da Noite (2024), de Henrique Arruda, exibido na noite de abertura do Festival, às 20h, documentário no qual performers veteranas de Recife revisitam seus passados, e Salomé (2024), de André Antônio, marcada para o dia 27, às 19h, no Cinema São Luiz, na mesma noite da cerimônia de premiação.
O filme acompanha Cecília (Aura do Nascimento), uma modelo que retorna ao Recife e se envolve em uma seita dedicada à figura bíblica de Salomé. Vencedor de oito prêmios no 57º Festival de Brasília, incluindo Melhor Filme, Salomé adota estética inspirada em cineastas como Andy Warhol, Derek Jarman e Kenneth Anger, com protagonismo trans e abordagem inovadora sobre identidade, religiosidade e misticismo.
Ao longo de sua trajetória, o Recifest construiu um legado que amplifica as vozes LGBTQIAPN+. O festival tem se consolidado como espaço de imagens, sons e celebrações em defesa da diversidade, afirmando uma arte inclusiva, político-afetiva e em constante renovação. Além da programação de cinema, o festival realiza atividades em escolas públicas e comunidades do Recife, em parceria com a Rede Compaz – Centros Comunitários da Paz da Prefeitura do Recife.
Carla Francine, uma das coordenadoras, afirma que os debates e reflexões promovidos pelo Recifest atingem comunidades diversas. "Neste ano chegamos aos povos indígenas, iniciando nossas atividades nas Terras Pankararu, no Sertão do estado, com mostras e oficinas. Essa tem sido uma preocupação constante nossa, desde 2016 expandimos o Recifest para além da RMR, com o objetivo de chegar a novos públicos, aumentando o nosso alcance e promovendo o diálogo sobre direitos humanos a um público cada vez maior", reflete.
As homenagens deste ano são dedicadas a Jean-Claude Bernardet (in memoriam) e à Nova Associação de Travestis e Pessoas Trans de Pernambuco (Natrape). Bernardet, crítico, cineasta, roteirista e ator, foi referência no cinema brasileiro e nos movimentos LGBTQIAPN+, além de fundador do Grupo Somos e participante da criação do jornal Lampião da Esquina.
Já a Natrape, criada em 2013, tornou-se referência em cidadania, oferecendo apoio social, saúde, empregabilidade e enfrentamento à transfobia estrutural. Outro homenageado será o ator, diretor, professor e gestor cultural, Vavá Schön-Paulino, falecido recentemente, que receberá homenagem dos amigos no palco do Recifest na noite de abertura.
Confira a programação do 11º Recifest:
MOSTRA OFICIAL E COMPETITIVAS
CINETEATRO DO PARQUE
Classificação 16 ANOS
Dia I – Segunda 22/09
Local: Cine Teatro do Parque
19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Sobre o tempo passar e as possibilidades de envelhecer
Tempo total 50 min.
Ponto e Vírgula (FIC – RJ) – 17′
Todas as Memórias que Você Fez para Mim (FIC – PE) – 18′
Cissa Tempo (DOC – SP) 15′
MOSTRA LONGA CONVIDADO
As Filhas da Noite
Tempo total 110 min.
(DOC. PE) – 110′
Direção: Henrique Arruda
Dia II – Terça 23/09
Local: Cine Teatro do Parque
19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Juventude em Marcha
Tempo total 62 min.
2/1. (FIC – SP) 13′
Queima Minha Pele (FIC – AL) 19′
Geni & Thor (FIC – PR) 10′
Ana Cecilia (FIC – RS) 20′
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: A natureza e nossos corpos
Tempo total de 38 min.
Como Nasce Um Rio (ANIM – BA) 9′
Descamar (FIC – DF) 13′
Da aldeia à universidade (DOC – TO) 16′
MOSTRA INTERNACIONAL
SESSÃO: El Valor de Ser (Espanha)
Tempo total 52 min.
Somente Kim (Espanha, 2024) 20′ Dir.: Javier Prieto de Paula e Diego Herrero
Capitães (Espanha, 2024) 15′ Dir.:Kevin Castellano e Edu Hirschfeld
Angie (Espanha, 2025) 9′ Dir.: Josep Varo
Não Vá (Espanha, 2024) 8’ Dir.: Miguel Muñoz Gascón
Dia III – Quarta 24/09
Local: Cine Teatro do Parque
19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Errantes por si. Pelo direito ao erro e a incoerência
Tempo total 55 min.
A Vaqueira, a Dançarina e o Porco (FIC – CE) 10′
Valéria di Roma (FIC – PB) 15′
Americana (FIC – PA) 18′
Pacto pela Vida (DOC – PE) 12′
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Em chamas, corpos em revolta
Tempo total 59 min.
Lança-Foguete (FIC – PE) 16′
Queimando por Dentro (FIC – PE) 16′
Os Quatro Exílios de Herbert Daniel (DOC – SP) 14′
Na Volta Eu Te Encontro (DOC – BA) 13′
MOSTRA INTERNACIONAL 2
SESSÃO: Rituais Queer
Tempo total 63 min.
Olhos Para Ver (África do Sul, 2025) 14′ – Dir.: Haneem Christian
DemonBoy (EUA, 2024) 12′ – Dir.: Aaron Lovett
Com Punhos e Corações (França, 2024) 8′ – Dir.: Augustine Caille
Chá de Revelação (Canadá, 2024) 13′ – Dir.: Mo Matton
Isento (Cuba, 2024) 16′ – Dir.: Otto Morales
MOSTRA OFICIAL E COMPETITIVAS
CINEMA SÃO LUIZ
Classificação 18 ANOS
Dia V – Sexta 26/09
Local: Cinema São Luiz
19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Família e seus ecos
Tempo total 73 min.
Tudo que Importa (DOC – SP) 20′
Espelho da Memória (DOC – SP) 16′
Mãe (FIC – RS) 20′
A Volta (FIC – PE) 17′
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Luto, amor e suas possibilidades
Tempo total 49 min.
Lá na Frente (ANIM – PE) 10′
Ana e As Montanhas (FIC – GO/RJ) 14′
Todo Romance Termina Assim (ANIM – SP) 15′
Velcro (FIC – PE) 10′
MOSTRA D.IVA – DIVERSIDADE EM ANIMAÇÃO
SESSÃO: Paraísos e Desejos
Tempo total 26 min.
Kabuki (Brasil, 2024) 9′ Dir: Tiago Minamisawa.
O Comer de uma Laranja (Reino Unido,2025) 8′ Dir: May Kindred-Boothby
Dois Garotos Negros no Paraíso (Reino Unido, 2025) 9′ Dir: Baz Sells
Dia VI – Sábado 27/09
Local: Cinema São Luiz
19h-22h
MOSTRA LONGA CONVIDADO:
Salomé
Tempo total 115 min.
CLASSIFICAÇÃO 18 ANOS
(FIC – PE) – 115′
Direção: André Antônio