Número Alter Ego aproxima estudantes do universo circense em Pernambuco

Jessica Virgínia e Malu Paz circulam com número de lira dupla e acrobacias de solo por escolas públicas de Pernambuco até 27 de setembro

(Foto: Rogério Alves)

Com incentivo do Funcultura, as artistas Jessica Virgínia e Malu Paz circulam com número de lira dupla e acrobacias de solo por escolas públicas até 27 de setembro, aproximando estudantes do universo circense com apresentações, rodas de diálogo e vivências práticas.

Em vez do tradicional picadeiro, o número circense Alter Ego será apresentado em escolas públicas das cidades de Olinda, Recife, Bezerros, Caruaru e Buíque. A iniciativa, protagonizada pelas artistas Jessica Virgínia e Malu Paz, com direção de João Lucas Cavalcanti, une arte e educação em uma experiência singular, que aproxima os estudantes do universo circense.

Mais do que um número de lira aérea, Alter Ego instiga uma reflexão sobre quem somos, como nos percebemos e de que maneira escolhemos nos apresentar ao mundo. Ao integrar ludicidade e profundidade, a iniciativa reafirma também o potencial da arte como instrumento de autoconhecimento e transformação.

(crédito: Foto: Rogério Alves)

Alter Ego estreou em Olinda, no último dia 9, passou por Bezerros e segue em turnê pelas cidades de Caruaru, Recife e Buíque, nos próximos dias 19 e 27 de setembro.

Após cada apresentação, os estudantes são convidados a participar de roda de diálogo e de vivência prática de circo, experimentando a lira, aparelho aéreo utilizado na performance.

O projeto conta ainda com mediação em Libras, garantindo acessibilidade e ampliando o alcance da proposta. Com caráter gratuito e formativo, a ação conta com incentivo do Funcultura e reafirma o circo como espaço de aprendizado, criação e reflexão.