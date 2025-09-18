Cinema da UFPE recebe mostra de curtas produzidos por estudantes dos Coelhos e Totó

Documentários são resultado de oficinas de letramento digital realizados com apoio da PNAB, via Prefeitura do Recife

(Divulgação)

Neste sábado (20), às 10h, o Centro de Convenções da UFPE recebe uma mostra de curtas produzidos a partir de oficinas gratuitas de alfabetização audiovisual que foram ministradas a 18 estudantes de ensino médio de escolas públicas do Recife, das comunidades do Sancho/Totó e dos Coelhos.

Os projetos são encabeçados por estudantes do bacharelado e da licenciatura em Ciências Sociais, sob a orientação do professor de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco Alex Vailati. No total, são 12 pesquisadores, que também foram capacitados na linguagem do audiovisual, na disciplina de Antropologia Visual.

“Ambas as iniciativas se voltam a trabalhar o audiovisual no contexto periférico, fomentando nos estudantes a capacidade crítica e tornando-os capazes de utilizar o audiovisual como ferramenta de denúncia e discussão das questões dos seus bairros. Além disso, buscamos também formar os pesquisadores ligados ao Programa de Educação Tutorial (PET) de Ciências Sociais nesta linguagem”, explica o professor Alex Vailati, que também é documentarista.

A exibição marca a finalização de projetos contemplados na Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, via Ministério da Cultura, e a Prefeitura do Recife, pela Secretaria de Cultura. São eles CineContato: Produzindo Olhares Críticos no Audiovisual, aprovado no edital ‘Recife Virado na Periferia’, e “Olhares Críticos: Contato e Profissionalização no Audiovisual”, um dos selecionados do edital ‘Multilinguagens’.

