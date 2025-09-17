Kleber Mendonça Filho será homenageado pelo Critics Choice

Cineasta é apontado por especialistas como um dos possíveis indicados ao Oscar 2026 de Melhor Direção (Foto: Victor Jucá)

O pernambucano Kleber Mendonça Filho será homenageado com o Prêmio de Direção do Critics Choice Awards pelo longa O Agente Secreto. A cerimônia acontece em 24 de outubro, em Los Angeles, durante a Critics Choice Celebration of Latino Cinema and Television, evento que no ano passado reconheceu Fernanda Torres.

Dias antes da premiação, no dia 19, o cineasta participará de uma exibição especial do filme no Museu da Academia do Oscar, também em Los Angeles. A sessão contará com mediação de Walter Salles, diretor do premiadíssimo Ainda Estou Aqui.

Recém-escolhido como representante do Brasil no Oscar 2025, O Agente Secreto, que teve sua estreia nacional no Recife, terá distribuição da empresa norte-americana Neon. A companhia se notabilizou por conduzir campanhas vitoriosas de filmes como Parasita e Anora, vencedores da estatueta de melhor filme.

A recepção internacional do longa tem alimentado expectativas de múltiplas indicações na temporada de prêmios. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o título aparece como forte candidato em pelo menos cinco categorias, incluindo Melhor Filme, Direção, Roteiro e Ator.