Exposição presta homenagem a mestres artesãos pernambucanos

Marly Queiroz homenageia oito mestres artesãos (Foto: Divulgação)

“A arte popular carrega identidades, histórias e alma. Cada peça feita é um testemunho de vida moldada em barro, madeira ou tecido”. Com essa certeza, a curadora e idealizadora do projeto Marly Queiroz lança, na próxima quinta, 18, a nova edição do projeto “Várias mãos, uma cultura: retratos da arte popular pernambucana. “Este projeto é fruto de encontros e afetos, uma homenagem à preservação e celebração de oito mestres artesãos de Pernambuco: Nicola, J.Borges, Cida Lima, Marcos de Sertânia, Maria da Cruz, Marcos de Nuca, Marliete e Nena”, diz ela.

O lançamento, das 18h às 21h, acontecerá dentro da loja Tidelli, em Boa Viagem, onde o público poderá conferir uma exposição com a obra dos artistas envolvidos - a expografia é da arquiteta Roberta Borsoi. Na ocasião, o público poderá adquirir a coleção completa de livros sobre a obra e trajetória dos artistas abordados nesta etapa do projeto: o barroco brasileiro de Nicola, a xilografia magistral de J.Borges, o figurativismo cerâmico de Cida Lima, a crônica da vida sertaneja nas esculturas de madeira de Marcos de Sertânia, as carrancas ribeirinhas de Maria da Cruz, os imponentes leões de barro de Marcos de Nuca, o preciosismo das figuras em miniatura de Marliete e a cerâmica contemporânea de Mestre Nena.

Durante meses, a equipe percorreu estradas, casas e ateliês para escutas e investigações que resultam nas publicações, com design editorial da Zolu Design. “Essa construção foi feita de encontros e trocas, iniciando com a produção de Camila Bandeira e, aos poucos, outros se uniram, formando uma rede movida pela empatia e pelo desejo de honrar nossos mestres que mantém viva a cultura popular”, diz Marly. “Em cada visita, fomos acolhidos pelos artesãos e envolvidos por seus afetos. São narrativas bordadas de emoção e respeito”.

Com produção executiva da Proa Cultural por Camila Bandeira, Julia Almeida e Camila Almeida, os livros contam com fotografia de Isabela Cunha e textos de Bruno Albertim. “Mais que peças de grande aporte estético, esses artistas produzem, na verdade, pedras de assento do imaginário e da personalidade coletiva não apenas de Pernambuco, mas de um Brasil basilar”, diz o antropólogo. Durante o lançamento, o público poderá adquirir o caixa com o conjunto de oito livros ao preço de R$ 150. Abaixo, link com imagens e verbetes resumidos sobre cada artista.