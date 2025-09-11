Morre ator e professor Vavá Paulino em incêndio em Floresta

(Blenda Souto Maior/Esp. DP)

Um dos artistas mais queridos do estado, o ator, diretor, poeta e arte-educador Vavá Paulino faleceu nesta quinta-feira em decorrência de um incêndio que ocorreu em sua residência, no município de Floresta, no Sertão de Pernambuco. Dedicado às artes e às performances, era conhecido pelos pares e colegas pela sua energia alegre, autêntico anseio pela transformação e incessante ímpeto de proteção da cultura florestana.

Foi vice-presidente do Sindicato dos Artistas, fez parte do Curso de Formação de Ator (CFA) da Universidade Federal de Pernambuco e já apresentou dos Baile dos Artistas.

"Conheci Vavá Paulino nos anos 1980 e ele sempre se destacou com o seu talento e disciplina", destaca a atriz e diretora de teatro Simone Figueiredo. "Trabalhamos no Departamento de Cultura da Secretaria de Educação de PE. Vavá sempre trazendo materiais para discussões sobre Arte e Cultura. Eu sempre dizia que ele é um dos poucos que ama sua profissão e é um grande professor", completa.

A empresária e produtora Maria do Céu também lamenta a perda de Vavá. "Ele apresentou dos Baile dos Artistas no período em que produzi o evento por cinco anos — quando nos tornamos ainda mais próximos. Nosso último encontro foi em Floresta, quando ele comemorava a reabertura do Cine Recreio, sempre entusiasmado com cada palco que se erguia, cada cortina que se abria, cada luz que iluminava um artista. Descanse em paz, meu amigo", postou em rede social.