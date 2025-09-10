Protagonismo feminino na frente e atrás das câmeras marca 'A Sogra Perfeita 2'

(Foto: Fabio Braga)

Entra em cartaz nesta quinta-feira (11) a comédia A Sogra Perfeita 2, que dá sequência à história da personagem Neide, vivida por Cacau Protásio. Com direção de Cris D'Amato (que também comandou o orginal) e Bianca Paranhos, o filme traz no elenco Evelyn Castro, Marcelo Laham, Fafy Siqueira, Ricardo Pereira e Maria Bopp, além de participações especiais de Luis Miranda e Xande de Pilares.

Com roteiro assinado por Flávia Guimarães, que também escreveu o longa anterior, A Sogra Perfeita 2 acompanha a cabelereira e empresária já idependente e bem-sucedida, disfrutando da liberdade após os filhos terem saído de casa. Ocorre que Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado português, a pede em casamento. Apesar de Neide dizer 'não', toda a vila já está comprando a ideia da festa — e sua sogra já chegou de Portugal preparada para o casório.



Nota-se que as mulheres estão à frente do projeto tanto no elenco quanto por trás das câmeras. O filme tem colaboração no texto ainda de Bia Crespo, de Férias Trocadas, autora da ideia original.

O longa anterior, A Sogra Perfeita, foi lançado em 2021 e está disponível no catálogo do Globoplay.