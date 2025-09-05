Lançado nesta sexta (5), livro de José Luiz Mota Menezes retrata aspectos arquitetônicos históricos de Olinda

Novo livro de José Luiz Mota Menezes celebra a história e o patrimônio de Olinda e foi lançado nesta sexta (5), no Instituto Histórico de Olinda

(Foto: Morgana Narjara)

Nesta sexta (5), às 16h, o arquiteto, professor e pesquisador José Luiz Mota Menezes (in memoriam), reconhecido pelo compromisso com a preservação da memória e do patrimônio cultural de Pernambuco, ganhou mais uma publicação de destaque.

O livro Olinda nos Seus Diversos Momentos foi lançado no Instituto Histórico de Olinda, que fica na Av. Liberdade, 214, no Carmo, em evento aberto ao público e com acessibilidade garantida por intérprete de Libras.

A obra dedica-se a retratar os aspectos arquitetônicos, históricos e artísticos de Olinda, cidade cujo conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo Iphan em 1968 e reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982.

Com olhar sensível e rigor histórico, Menezes revisita os diversos períodos da cidade, desde sua formação como vila no século XVI até a consolidação de um sítio histórico singular, marcado pela presença do mar, da vegetação e pela harmonia entre casario, largos e igrejas.

Destacam-se, no Sítio Histórico de Olinda, exemplares da arquitetura religiosa dos séculos XVI e XVII, como o Convento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e o Convento de Nossa Senhora das Neves, que integra o conjunto arquitetônico do Convento Franciscano.

Seu conjunto urbano representativo de várias épocas formam um conjunto peculiar, em harmonia com a presença do mar e da vegetação. O caráter próprio e diferenciado da cidade está nessa ambiência paisagística, que a identifica ao longo dos diversos momentos da história



O projeto, incentivado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura, viabilizou a impressão de mil exemplares, sendo 250 distribuídos gratuitamente em escolas, bibliotecas públicas e instituições voltadas para pessoas com deficiência visual, como a SEAD e o Instituto de Cegos do Recife.

O livro também terá versão digital acessível, com audiodescrição das imagens disponível por QR Code. As fotos são assinadas pelo fotógrafo Josivan Rodrigues. Os exemplares destinados à venda terão preço acessível de R$ 40.

“Mais do que um registro histórico, a publicação reafirma o legado de José Luiz Mota Menezes como pesquisador incansável da cultura pernambucana, que sempre buscou democratizar o acesso ao conhecimento e estimular a valorização da identidade e da memória coletiva do estado”, ressalta a produtora do projeto, Clarisse Fraga, diretora da Bureau de Cultura.