Funcionário mais antigo da Cepe faz esculturas a partir de fragmentos de papel

Júlio Gonçalves, 86 anos, é o funcionário mais antigo da Cepe em atividade e está à frente do Projeto Galeria Reciclada, que transforma fragmentos de papel em obras de arte

(Foto: Marina Torres)

Há 50 anos, Júlio Gonçalves começava a fazer história na Companhia Editora de Pernambuco, a Cepe. Hoje o funcionário mais antigo da instituição, o artista iniciou seus trabalhos como desenhista de capas de livro, função denominada na época de ‘capista’. No campo do desenho, ele foi responsável por centenas de publicações e de outras atividades da gráfica, observando todo o processo de mudanças no maquinário, no mercado literário e no estilo visual das obras.

Em 2016, enquanto a Cepe estava fazendo seu plano estratégico e cada setor dava suas sugestões, Júlio surgiu com a ideia de criar um compromisso ambiental na empresa, aproveitando resíduos agressivos ao meio ambiente. Assim, ele tomou a frente de um inovador projeto que transforma lixo em esculturas e artefatos inspiradores: o Projeto Galeria Reciclada, que nasceu em 2017 e já coleciona não apenas admiradores, mas também toda uma equipe de funcionários que contribui criativamente com esse arsenal cada vez maior de peças e ainda oferece oficinas a participantes de todas as faixas etárias.

A busca por soluções sustentáveis que não apenas aprimorem os processos gráficos como, paralelamente, também tenham expressão em nível social, levou Júlio a idealizar uma maneira de aproveitar os fragmentos de papel gerados pelas máquinas encadernadoras do parque gráfico para, dessa forma, construir figuras de tamanhos e formas variadas, entre peixes, pássaros, vasos, figuras com traços humanos e outras sem qualquer classificação. Algumas dessas peças até se confundem com estátuas enferrujadas pela riqueza de sua textura. Elas são comercializadas nas livrarias da Cepe, localizadas no Museu do Estado, no Mercado Eufrásio Barbosa, no Centro do Artesanato e na própria sede, em Santo Amaro.

“Eu sempre fui afeito à construção das obras literárias em si, então tomei contato com esses fragmentos de papel que sobram quando a máquina encadernadora serra a lombada do livro, para que a cola tenha mais aderência. O vácuo puxava esse bagaço que sobrava e jogava no lixo”, explica Júlio sobre o surgimento de sua ideia em entrevista ao Viver. “Como eu já sabia fazer papel machê, usei aquele mesmo princípio de umedecer o papel, utilizar a cola e transformar tudo em uma massinha. Os moldes são feitos em papelão e os fragmentos, então, viram a cobertura desses moldes, com todas as cores que você quiser ou imaginar”.

Nascido em Itambé, na Zona da Mata Norte, Júlio entrou na empresa quando a mesma tinha apenas sete anos de existência, em junho de 1975. Do alto de seus 86 anos, ele relembra com total clareza e carinho todas as passagens que pôde observar como funcionário. Ele acompanhou, por exemplo, o linotipo (composição e impressão de texto a partir de placas de chumbo) sendo trocado pelas máquinas eletrônicas, a tipografia ser substituída pela impressão offset e o fotolito migrar para a gravação de chapas a laser.

Com o Projeto Galeria Reciclada, o desenhista tem a oportunidade de instrumentalizar não apenas esse ímpeto de cuidar do meio ambiente que o move, mas também a gama de conhecimento acumulado ao longo das décadas. “Gosto de acompanhar cada peça para criar uma harmonia, ensinando aos meninos que trabalham comigo a fazê-las também, para que, a partir daí, cada um vá criando sua voz. É muito gratificante poder integrar uma galeria de arte que tem essa proposta principal voltada para o compromisso com a natureza”, exalta.

Referência para todos os seus colegas de trabalho e para artistas visuais de estilos diversos, Júlio Gonçalves é a prova viva de como é possível se reinventar e, principalmente, reinventar toda uma cadeia produtiva todos os dias, a partir da criatividade.