Livro de José Luiz Mota Menezes (in memorian) celebra patrimônio de Olinda

Publicação intitulada 'Olinda nos Seus Diversos Momentos', do saudoso José Luiz Mota Menezes, será lançada nesta sexta (5)

(Foto: Josivan Rodrigues)

Nesta sexta (5), às 16h, o saudoso arquiteto, professor e pesquisador José Luiz Mota Menezes, reconhecido pelo compromisso com a preservação da memória e do patrimônio cultural de Pernambuco, ganha mais uma publicação de destaque. O livro Olinda nos Seus Diversos Momentos será lançado no Instituto Histórico de Olinda, que fica na Av. Liberdade, 214, no Carmo, em evento aberto ao público e com acessibilidade garantida por intérprete de Libras.

A obra se dedica a retratar os aspectos arquitetônicos, históricos e artísticos de Olinda, cidade cujo conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo Iphan em 1968, reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982.

Menezes revisita os diversos períodos da cidade, desde sua formação como vila no século XVI até a consolidação de um sítio histórico singular, marcado pela presença do mar, da vegetação e pela harmonia entre casario, largos e igrejas.

Destacam-se, no Sítio Histórico de Olinda, exemplares da arquitetura religiosa dos séculos XVI e XVII, como o Convento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e o Convento de Nossa Senhora das Neves, que integra o conjunto arquitetônico do Convento Franciscano.

Seu conjunto urbano representativo de várias épocas formam um conjunto peculiar, em harmonia com a presença do mar e da vegetação. O caráter próprio e diferenciado da cidade está nessa ambiência paisagística, que a identifica ao longo dos diversos momentos da história.

“Mais do que um registro histórico, a publicação reafirma o legado de José Luiz Mota Menezes como pesquisador incansável da cultura pernambucana, que sempre buscou democratizar o acesso ao conhecimento e estimular a valorização da identidade e da memória coletiva do estado”, ressalta a produtora do projeto, Clarisse Fraga, à frente da Bureau de Cultura.