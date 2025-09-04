Ex-atriz da Globo é encontrada em condições precárias no RS

A artista, conhecida por seus papéis em produções como "Dancin’ days" e "Pai herói", da TV Globo, vinha sendo denunciada por causa do mau cheiro e dos latidos que vinham da sua residência

Rejane Schumann foi encontrada em condições precárias em um apartamento em Porto Alegre (Reprodução)

A atriz Rejane Schumann foi encontrada em condições precárias em um apartamento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (3). A artista, conhecida por seus papéis em produções como "Dancin’ days" e "Pai herói", da TV Globo, vinha sendo denunciada por causa do mau cheiro e dos latidos que vinham da sua residência. As informações são do jornal O Globo.

A visita ao apartamento de Rejane foi feita pela Polícia Civil, em parceria com Deise Falci, ativista responsável pela Vem Adotar, organização que trabalha com o resgate de animais abandonados e em condições delicadas.

De acordo com Deise, Rejane vinha procurando formas de doar seus quatro cães e três gatos, uma vez que não se achava capaz de cuidar deles. "Ela estava com muita fome, mas os animais tinham ração. Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água", contou.

Nas redes sociais, a ativista compartilhou momentos do resgate, afirmando ter, também, se solidarizado com a situação de Rejane. “A primeira vez que tenho vontade de resgatar a pessoa junto! Extremamente magra, sem banho há meses, dormindo num colchão imundo e sem nada em casa a não ser um fedor insuportável de urina”, escreveu.

“Resgatamos os animais de acordo com a vontade dela, e irão pra adoção.

Mas não posso ignorar que essa mulher que é muito inteligente esta precisando de MUITA AJUDA. Demência é triste, e precisamos ter empatia e falar sobre, pois o próximo pode ser um de nós”, acrescentou Deise.

Depois do resgate dos animais, a ativista, junto com sua equipe, voltou ao apartamento de Rejane para limpar o local. “Organizamos, tiramos lixo, levamos colchão e tudo mais novos… arrumamos a geladeira e levamos comida! E vamos fazer um grupo de assistência. E a parte burocrática ja foi toda iniciada, ja fizemos registro, acionamos MP e estamos averiguando e vamos trabalhar pelo melhor pra ela”, contou.

Os animais foram levados a uma clínica veterinária e transferidos para lares temporários, onde ficarão até que tutores definitivos sejam encontrados.

