Joanna traz turnê de celebração da carreira para o Recife

(Divulgação)

Nesta sexta-feira (5), a partir das 21h, Joanna aporta no Teatro RioMar Recife trazendo alguns dos momentos mais icônicos de sua vida musical através da turnê '45 Anos de Carreira', espetáculo que reforça a força e influência da multi-artista carioca responsável por milhões de vendas de discos com grandes hits nacionais.

Com canções gravadas por nomes como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Simone e Emílio Santiago, Joanna se tornou uma das mais carismáticas e importantes vozes da MPB e da música romântica. Várias novelas de sucesso dos anos 1980, 1990 e 2000 — como Olhai os Lírios do Campo (1980), Roque Santeiro (1985), Felicidade (1991), Mulheres de Areia (1993), O Cravo e a Rosa (2000) e A Padroeira (2001) — foram embaladas por suas canções e sua presença marcou programas de grande popularidade, como Programa do Chacrinha e o Globo de Ouro.

Ao longo de mais de quatro décadas, Joanna construiu uma carreira sólida, marcada por milhões de discos vendidos, dezenas de hits e a capacidade de atravessar gerações com sua música. Carioca, ela é uma das vozes mais potentes da MPB e da música romântica, além de uma compositora respeitada, com canções gravadas por artistas como Cauby Peixoto, Ângela Maria, Simone e Emílio Santiago.

O show no Recife vai trazer um repertório de clássicos como Descaminhos, Recado, Amor Bandido, Amanhã Talvez, Momentos, Um Sonho a Dois e Teu Caso Sou Eu, além de músicas inéditas. Um encontro entre o público recifense e as mais diversas músicas românticas que cravaram mais de quatro décadas de trajetória na música.